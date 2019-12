Тайна 5G: Новые технологии готовят мир к самой страшной войне

На лондонском саммите 29 стран-членов НАТО договорились «гарантировать безопасность наших коммуникаций, в том числе 5G». Почему это пятое поколение мобильной передачи данных так важно для НАТО?В то время как более ранние технологии совершенствовались для создания еще более совершенных смартфонов, 5G предназначена не только для повышения их производительности, но и, главным образом, для связи цифровых систем, которые для того, чтобы работать автоматически, нуждаются в огромных объемах данных. Самые важные приложения 5G будут предназначены не для гражданского использования, а для военной сферы.Возможности, предлагаемые этой новой технологией, объясняются «Оборонными приложениями сетевой технологии 5G» (Defense Applications of 5G Network Technology), опубликованными Советом по оборонной науке (Defense Science Board) — федеральным комитетом, который предоставляет научные рекомендации Пентагону.«Появление технологии 5G, которая в настоящее время уже имеется в продаже, предлагает министерству обороны возможность с минимальными затратами воспользоваться преимуществами этой системы для своих собственных эксплуатационных требований».Другими словами, коммерческая сеть 5G, построенная и активированная частными компаниями, будет использоваться вооруженными силами США с гораздо меньшими затратами, чем было бы необходимо для этого, если бы эта сеть была создана исключительно в военных целях. Военные эксперты предвидят, что система 5G будет играть важную роль в использовании гиперзвукового оружия — ракет, в том числе с ядерными боеголовками, которые движутся со скоростью, с числом Маха выше 5 (в пять раз выше скорости звука). Чтобы направлять их по переменным траекториям, меняя направление за доли секунды, чтобы избежать ракет-перехватчиков, необходимо собирать, обрабатывать и передавать огромные объемы данных в очень короткие сроки. То же самое необходимо для активации защиты в случае нападения с использованием этого типа оружия. Поскольку времени для принятия таких решений недостаточно, то единственная возможность — полагаться на автоматические системы 5G.Эта новая технология также сыграет ключевую роль в боевой сети. Благодаря возможности одновременной связи миллионов приемопередатчиков на определенной территории, это позволит личному составу вооруженных сил — департаментам и отдельным лицам — почти в режиме реального времени передавать друг другу карты, фотографии и другую информацию о проводимой операции.Технология 5G также будет чрезвычайно важна для спецслужб и спецназа. Она позволит использовать системы управления и шпионажа, которые намного более эффективны, чем те, которые мы используем сегодня. Она улучшит летальность беспилотников-убийц и военных роботов, предоставляя им возможность идентифицировать людей, отслеживать их и определять их в качестве целей на основе распознавания лиц и по иным характеристикам. Сеть 5G — как мощное высокотехнологичное оружие — также станет целью для кибератак и военных действий, проводимых с использованием оружия новых поколений.Эта технология разрабатывается как Соединенными Штатами, так и Китаем, а также другими странами. Таким образом, международные разногласия, касающиеся 5G, носят не только коммерческий характер. Военное значение 5G почти полностью игнорируется, потому что критики этой технологии, включая многих ученых, концентрируют свое внимание на ее токсичном воздействии на здоровье и окружающую среду, которое вызвано воздействием электромагнитных полей очень низкой частоты. Это взаимодействие, конечно, имеет огромное значение, но оно должно быть связано с исследованиями использования этой технологии в военных целях, которые косвенно финансируются обычными пользователями. Одной из ее главных привлекательных сторон, которая способствует распространению смартфонов 5G, будет возможность участия по подписке в военных играх впечатляющего реализма в непосредственном контакте с игроками со всего мира. Таким образом, не осознавая этого, игроки будут финансировать подготовку к войне, но на этот раз это будет настоящая война.Манлио Дануччи(Manlio Dinucci — научный сотрудник Центра исследования глобализации (Centre for Research on Globalization, Монреаль, Канада))Перевод Сергея ДухановаСтатья была опубликована 10 декабря в итальянской интернет-газете Il Manifesto. Перевод на английский: Пит Кимберли ().