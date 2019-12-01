Российские военные заняли базы США и намерены окончательно выгнать американцев

Уже как несколько месяцев дела американцев в Сирии идут не лучшим образом. И дело не в жертвах или каких-то эпидемиях, а в репутационных потерях. Самое обидное, что могло с ними произойти, уже произошло — обустроенными ими военные базы, которые они удерживали годы, заняты солдатами главного геополитического противника дяди Сэма. Да, теперь их взлетные полосы, ангары и прочее будут эксплуатировать россияне, ну и сирийцы. Конечно, ястребов это не может радовать, но в целом, Сирию американцы еще не потеряли. Они по-прежнему там, и, по сути, балом заправляют тоже они. В том смысле, что основные нефтяные месторождения находятся либо под их контролем, либо под контролем курдов, которые все еще предпочитают сотрудничать с Вашингтоном, а не с Москвой или Дамаском. Так что никакого поражения. Но об этом продолжают думать во многих уголках мира.Например, в самой Сирии асадиты очень ждут ухода американцев. Если это произойдет, то их сближение с курдами, продолжающими контролировать обширные территории, произойдет быстрее и пойдет по тому сценарию, который наиболее удобен для Дамаска. Сам Башар Асад на этот счет говорит много. Недавно он заявил, что у США уже, в принципе, нет оснований оставаться в его стране. И если это бессмысленное топтание сирийской земли продолжится, то дядя Сэм будет сильно разочарован — местные поднимут восстание и сметут интервентов. У турок примерно такие же желания — единственное, что мешает им вести полноценные боевые действия в САР и Ираке — присутствие союзника по НАТО.Президент США как-то упомянул, что он спасает курдов от геноцида — не будь американский солдат на защите, янычары давно бы уже вовсю орудовали своим ятаганом. С геноцидом он, конечно, загнул — не настолько кровожаден Эрдоган, тем не менее, его политика вообще не предусматривает никакого будущего для таких формирований как Отряды народной самообороны. Так что пока американцы — единственная сила, способная подарить YPG (аббревиатура отрядов народной самообороны с курманджи — авт.) надежду. Исходя из всего происходящего в САР и в регионе, им на замену должен прийти Дамаск. Да, именно официальные власти в будущем почти гарантировано впитают курдские политические группировки или же будут вынуждены их ликвидировать.Как бы то ни было, основные силы в САР сейчас хотят избавиться от Штатов. Не меньше многих в этом направлении делает Россия. В том смысле, что она политически поддерживает Асада и умело возвращает ему статус легитимного лидера Сирии в глазах мировых лидеров. Ну, а про военную помощь и говорить нечего — столько оружия, столько бомб, столько людей. Всего этого мы поставили туда с лихвой. И действуя совместно с Асадом, Москва в ближайшей перспективе сможет выдавить американцев из Сирии окончательно.Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что уход американцев просто необходим, при этом он практически неизбежен, по крайней мере, у России, Турции и Дамаска есть несколько очень эффективных методов для их выдворения.— Да, вот мы заняли их базы. Теперь будем пользоваться. Наши военные обнаружили, что некоторые из этих баз очень даже хорошо оборудованы. Некоторые требовали ремонтных работ — где-то с помещениями не все ладно, где-то повреждены взлетно-посадочные полосы и так далее. Но сейчас все восстановили и теперь мы можем использовать их как запасные аэродромы или аэродромы подскока.— То есть базы полноценно эксплуатируются нашими военными?— Да, и не только нашими, но и сирийскими. В Манбидже, например. Но очевидно, что американцы оставляли их в спешке — там при первом посещении было обнаружено множество всякого мусора и прочих вещей, которые при нормальном сворачивании базы не должны оставаться.— Куда делись военные США, находившиеся в этих районах?— Ну, тут был совершенно странный маневр. Они якобы были выведены. И в самом деле, их переправили в Ирак. Но потом они снова вернулись в Сирию, а именно в ее восточную часть.— В Дэйр-эз-Зор?— Да, туда, где курды и нефтяные месторождения. То есть это была имитация вывода. И тут не только суть в нефти. Они продолжают решать свой основной вопрос — вопрос денег. Сейчас у них просто раздолье в плане возможности списать очередные большие суммы. Сейчас они спишут деньги за потерянное имущество, за переброску солдат и так далее. Ну, главная задача все же — закрепиться на нефтяных полях.— И как долго США будут удерживать эту территорию?— Какое-то время будут удерживать. Пока им не закроют иракскую границу и пока им не закроют сирийское небо. После того, как это будет осуществлено, они окажутся в мышеловке, и перед ними встанет сложный выбор. Либо голодать, либо идти на переговоры. А если они первыми захотят боевых действий, то это станет серьезной проблемой для них самих, для всей их политики. Да и к тому же, если из Сирии в США пойдут цинковые гробы, Трампу начнут задавать серьезные вопросы, а он совершенно этого сейчас не желает.— А кто будет закрывать границу и небо?— Границу закроют сирийские подразделения, а небо — турецкие, сирийские и, вероятно, наши. Это лишит снабжения как террористов, что там находятся, так и а американцев.— Не слишком ли радикальные меры?— Нет, все как раз к тому и идет, что Россия совместно с партнерами умело выкуривает американцев из Сирии. И самое главное, этот план может быть реализован без единого выстрела.Заур Карае