Новогодний блиц. Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман: "Точка бифуркации пройдена"

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман в традиционном предновогоднем блиц-интервью ЛИЦ делится своим видением достижений и проблем Республик Донбасса в году уходящем и прогнозом на год грядущий.- Положение в Донбассе к началу 2020 года, в первую очередь, зависит от общего положения на Украине. Учитывая, в какой экономический коллапс скатывается все украинское государство, на фоне этого коллапса жизнь в Донбассе выглядит все предпочтительней для других регионов. Все больше украинских регионов задумываются о финансовой и экономической самостоятельности. И в конечном итоге все это приведет к окончательному распаду Украины на несколько отдельных государств.- Наиболее значимое достижение Донецкой и Луганской Народных Республик, в первую очередь, связано с возрастающей интеграцией в российское пространство. Заключено множество соглашений между общественными палатами, молодежными парламентами и другими общественными институтами. Это говорит о непосредственной неразрывной связи между нашими регионами – Донецкой и Луганской Республиками – и Российской Федерацией. И, надеюсь, с последующим воссоединением.- Что касается прогноза вокруг Донбасса в 2020 году, то я не могу сказать, что 20-й год принесет окончательное избавление от проблем, которые накопились. Но, на мой взгляд, точка бифуркации (смены установившегося режима работы системы – примечание ЛИЦ) пройдена, и теперь мы будем идти только вверх.21 декабря — Луганск