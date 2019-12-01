"Пойдут на приступ": зачем украинскую армию учат штурмовать мегаполисы

Торговый центр, жилые дома, гостиница, шахта, станция техобслуживания автомобилей — в Львовской области достраивают полигон, имитирующий городской микрорайон. Замначальника управления боевой подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев объясняет, что здесь военнослужащих обучат вести боевые действия на урбанизированной местности. Курс уже прошли две батальонно-тактические группы, в следующем году тактику городских боев освоят еще порядка десяти подразделений. О том, где и как ВСУ собираются применять приобретенные навыки, передает РИА Новости.Заокеанские учителяКаждую группу готовят две недели, а учиться воевать в крупных населенных пунктах должна каждая бригада, прибывающая на восстановление боеспособности. Работать с украинскими военнослужащими будут инструкторы НАТО. Напомним, в конце ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе армии по образцу государств — членов Североатлантического альянса, а в 2015-м Киев принял военную доктрину, согласно которой полная совместимость ВСУ с армиями стран НАТО должна быть достигнута к 2020-му.Очевидно, украинских военнослужащих будут натаскивать на штурм крупных городов ЛНР и ДНР — в частности, Луганска и Донецка. Такого опыта у ВСУ пока нет. Ни одному подразделению украинских силовиков так и не удалось войти в города непризнанных республик. А в населенных пунктах поменьше они неизбежно несли тяжелые потери.У американцев же опыта боев в плотной городской застройке хватает. Пентагон давно тренирует украинских силовиков на Яворовском полигоне в Львовской области. Двенадцатого февраля 2016-го иностранные военные инструкторы завершили подготовку первого подразделения ВСУ — пехотного батальона одной из механизированных бригад. С 15 февраля до 17 июля 2016 года с двумя украинскими батальонами работала по ротации группа инструкторов, сформированная на базе третьего батальона 15-го пехотного полка Вооруженных сил США. С лета 2018-го на Яворовском полигоне преподавали инструкторы из 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США, а в мае этого года их сменили 130 военнослужащих из второй бригадной тактической группы "Страйк" 101-й воздушно-десантной дивизии.Всего через Яворово прошли более шести тысяч украинских военнослужащих. Их обучают тактике, артиллерийской разведке, бронетанковым маневрам, особенностям действий военной полиции, логистике, оказанию медпомощи. Теперь учебная программа дополнится тактикой боев в городских условиях.Летальная помощьОб агрессивных намерениях Киева по отношению к непризнанным республикам свидетельствует недавнее заявление министра иностранных дел страны Вадима Пристайко. Ранее американский конгресс выделил Украине 300 миллионов долларов военной поддержки на 2020 год. По словам Пристайко, часть этих средств пойдет на летальное вооружение.© Фото : Михаил Палинчак/ Пресс-служба президента УкраиныИспытания американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin)на военном полигоне на УкраинеНапомним, поставку на Украину первой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin — 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов — Вашингтон одобрил в марте 2018 года. Позже Госдеп санкционировал продажу второй партии почти на 40 миллионов долларов. Речь идет о 150 ракетах Javelin и сопутствующем оборудовании. Кроме ракет, Киев намерен купить десять пусковых установок к ним."Армия Украины вооружается, значит, Киев не надеется решить вопросы Донбасса мирным путем и готовится к силовому сценарию, — считает эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. — Иначе это не объяснить. На Украине очень много проблем: и экономических, и социальных, и правовых. Нужна поддержка населению, пенсии очень маленькие — есть куда направить деньги. Но власти все равно тратятся на вооружения".Обстановка на фронтеНесмотря на завершившийся саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе и его позитивную оценку со стороны ОБСЕ, в регионе по-прежнему неспокойно. Двадцатого декабря замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики за неделю нарушили режим прекращения огня почти 50 раз. По 22 населенным пунктам республики противник выпустил сорок два 122-миллиметровых артиллерийских снаряда, 111 мин, 192 гранаты, произвел 111 выстрелов из вооружения БМП. В результате обстрелов погиб один ополченец.В тот же день офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко проинформировал, что разведка республики выявила украинскую боевую технику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения. Он подчеркнул, что ВСУ продолжают размещать вооружения вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры, подвергая опасности мирных жителей. Бронетехнику ВСУ, в частности, обнаружили в районе населенных пунктов Попасная и Муратово, а также в Новотошковском и Александрополе. В местах расположения отведенного от линии соприкосновения вооружения силовиков на подконтрольной Киеву территории Луганской области представители миссии ОБСЕ не досчитались десять танков Т-64, 16 самоходных минометов 2С9 "Нона", десять противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и 18 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика"."Такими действиями украинская сторона демонстрирует нежелание решать конфликт в Донбассе мирным путем. Мы не исключаем, что данное вооружение может быть использовано украинским командованием для обстрелов территории нашей республики", — подчеркнул Филипоненко.Андрей Коц