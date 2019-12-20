Донбасс. Оперативная лента военных событий 21.12.2019

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 20.12.201909:00Украинские силовики накануне вечером , в 20:10, со стороны своих позиций в населенном пункте Опытное обстреляли Донецк (терминал). По информации представителя НМ ДНР применялось стрелковое оружие.