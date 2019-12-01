Очередь в ЕвроРай не редеет...

Греция прогнозирует, что в следующем году на ее острова из Турции прибудут 100 тысяч лиц, ищущих убежища, что создаст дополнительное давление на уже и так переполненные лагеря для мигрантов."Кризис продолжается сейчас, и он является серьезным", - заявил, правительственный уполномоченный по вопросам миграции Манос Логотетис.За последние полгода в Грецию прибыли 45 000 беженцев, и, по словам уполномоченного, ситуация была "явно более критической" для Греции, чем миграционный кризис 2015 года, когда люди бежали от гражданской войны в Сирии, пишет DW.В настоящее время в лагерях на островах ждут более 41 000 человек - это наибольшее число с момента вступления в силу пакта о беженцах между ЕС и Турцией в 2016 году.Логотетис сказал, что правительство Греции хочет депортировать в Турцию 10000 просителей убежища, но для этого стране понадобится 270 человек, которые будут рассматривать дела о предоставлении убежища.Кроме того, правительство Греции планирует построить новые центры для новоприбывших на каждом из пяти островов, куда приезжает большинство мигрантов при пересечении Эгейского моря из Турции.источник