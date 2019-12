Санкции США вступили в силу: прокладка В«Северного потока-2В» остановлена

Недавно мы сообщали, как американские сенаторы направили угрозы в адрес компании-подрядчика «Северного потока-2» и как в Сенате (верхней палате парламента) Конгресса США решили остановить строительство этого газопровода, обложив его «санкциями из ада», сделав «новогодний сюрприз русским». И вот, 20 декабря 2019 года американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США (NDAA) на 2020 года (финансовый год начинается 1 октября предыдущего года).Нужно отметить, что подразделение Минфина США, управление (офис) по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control), уже опубликовало специальное разъяснение по данному поводу. В пояснении (комментарии) ведомства сказано, что запрет на строительство «Северного потока-2» вступает в силу немедленно.С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 NDAA немедленно вступили в силу. Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства «Северного потока 2» или «Турецкого потока» должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством», - говорится в разъяснении OFAC.Одновременно с этим уточняется, что могут быть сделаны «добросовестные исключения из требования прекращения деятельности». Они касается безопасности трубопровода, команды на борту судна, защиты человеческих жизней, технического обслуживания, «чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба».При этом швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода «Северный поток-2» на Балтике, отрапортовала еще раньше и приостановила строительство газопровода.В ожидании принятия закона об оборонном бюджете Allseas приостанавливает свою деятельность на «Северном потоке-2» - говорится в заявлении компании, сделанном перед одобрением законопроекта DASKA - «Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019» (Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля»).Напоминаем, что протяженность проблемного датского морского участка возле острова Борнхольм составляет почти 150 км. Суда-трубоукладчики уложили на дно Балтики, в этом месте, около 100 км. первой нитки «Северного потока-2» и около 70 км. второй нитки этого газопровода. Общая протяженность газотранспортной магистрали, по обеим ниткам, составляет 2460 км. В настоящее время общая готовность газопровода составляет 92%.