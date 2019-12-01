В Польше назвали власти Соединенных Штатов В«болванамиВ»

Член национального совета по развитию при президенте Польши Витольд Модзелевский выпустил книгу о польско-российских отношениях, в которой подверг критике власти США, назвав их «болванами».В Польше назвали власти Соединенных Штатов «болванами».pixabay.com / kaboompicsАвтор книги утверждает, что Вашингтон спекулирует на создании образа врага из России, в результате чего Польша отказывается от участия в международной политике.Говоря о Ближневосточной конференции в Варшаве, Модзелевский пишет, что за несколько дней «американцам удалось растратить накопленный в нашей стране (в Польше – прим. ред.) за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они – болваны».Также член президентского совета раскритиковал намерение Польши приобрести оружие у США. По его словам, поляки выставили себя идиотами, «покупая за миллиарды какие-то списанные вооружения у американцев, привыкших унижать своих покупателей».Кроме того, Модзелевский отметил, что считает смехотворными протесты Варшавы против воссоединения Крыма с Россией. Об этом пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna.Ранее сообщалось, что Польша может отказаться от закупок американских истребителей F-35 в пользу российских МиГ-29.Алексей Шпак