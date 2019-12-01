Циркачи из ЛНР и России представили в Луганске программу-сказку "Новогодний экспресс" (ФОТО)
Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ
Артисты из ЛНР и Российской Федерации представили в Луганском государственном цирке новую программу-сказку "Новогодний экспресс", которая продлится до середины января. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
"На нашем представлении в Луганском государственном цирке открывается программа "Новогодний экспресс", очень приятно, что наши маленькие волшебники в новый год будут входить с такой замечательной программой", - сказал министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.
Он отметил, что Луганский цирк регулярно обновляет программы и номера для того, чтобы шоу было интересным как маленьким зрителям, так и взрослым.
Перед представлением для посетителей учреждения культуры в фойе второго этажа была организована развлекательная программа с играми и выступлениями танцевальных и вокальных коллективов Республики.
"Новогодний экспресс" – это сказочное представление с участием номеров с дрессированными животными – это и собачки, и кошечки, и голуби. Гвоздь программы – это дрессированные сивучи. Представление очень хорошее", - подчеркнул директор столичного цирка Дмитрий Касьян.
В ходе представления зрители встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой, Новым годом, Ангелом Добра, Бабками Ежками, посмотрели выступления акробатов на роликах, воздушных гимнастов, гимнастов в рейнском колесе, балерины на проволоке, силача Дмитрия Халаджи.
Веселил взрослых и детей клоун Батон, выступивший в образе символа наступающего года Крыс Крысыча.
Завершилась программа-сказка дискотекой в манеже для самых юных гостей цирка.
"Новый год – это любимый праздник в нашей семье, в эти дни мы выбираемся на представления, городские развлечения. Не могли не прийти в цирк, потому как увидели какая интересная и разнообразная будет программа. Дети очень ждали представления, как только мы вошли в здание цирка, на их лицах появилась улыбка", - рассказала луганчанка Ольга Жихарева.
Программа продлится до середины января. Представления будут проходить по субботам и воскресеньям в 11.00 и 15.00.
Кассы цирка работают ежедневно с 09.00 до 18.00, стоимость билетов – от 200 до 700 руб.
Дополнительную информацию о графике представлений можно получить по телефонам: 072-133-00-32, 072-133-00-36, 099-680-13-14, 099-680-13-12, (0642) 50-23-76.
21 декабря — Луганск
Метки: {keywords}