ВСУ разместили 11 гаубиц, зенитку и бронетехнику в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили 11 гаубиц, зенитную установку и бронетехнику в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В районе населенного пункта Станица Луганская отмечается наличие одной боевой бронированной машины (ББМ), зенитной установки ЗУ-23 и (станкового противотанкового гранатомета) СПГ-9, принадлежащих 46-й бригаде. В населенном пункте Золотое боевики 72-й бригады разместили четыре БМП-1", - рассказал он.

Филипоненко добавил, что на окраине села Макарово боевики 46-й бригады разместили один БТР, а в Лисичанске – 11 152-мм буксируемых гаубиц "Мста-Б".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 декабря — Луганск