Вчера, из-за испытаний на прочность моста у Станицы Луганской, на КПВВ скопились огромные очереди. ФОТО



Для луганчан пришедших на КПВВ в пятницу, 20 декабря, оказалось «сюрпризом», что пропуск через мост временно был приостановлен. Проводились испытательные заезды автомобилей «скорой помощи» через новую, восстановленную секцию моста.

Луганская и Станично-Луганская снаряженные кареты «скорой помощи» с бригадами врачей на борту проезжали по мосту со своей стороны на противоположную, там разворачивались и возвращались восвояси. Так как автомобили не могли развить на мосту скорость, а передвигались очень медленно, то все это заняло достаточно много времени. (О том как проходил тест-драйв и что по этому поводу сказал водитель одной из машин читайте на журналисты )

В связи с этим с обоих сторон КПВВ «Станица Луганская» возникли очереди. Но со стороны Луганска, эта очередь была просто огромной, потому что с утра пораньше люди собрались переходить линию разграничения, чтобы до конца дня успеть решить свои вопросы «на той стороне».

Фото очереди в сети разместили очевидцы, где указали, что очередь 20 декабря собралась перед КПП, вдоль автодороги Р-22, до перекрестка, в районе поворота на Николаевку.



Очередь с украинской стороны запечатлел фотокорр ЛИЦ. Новости Региона - Сегодня, 14:34 160 Даже, делая, в принципе, хорошее дело, у руководителей не хватает минутки, чтобы подумать о простых людях. И такая ситуация с одной и другой стороны линии разграничения.Для луганчан пришедших на КПВВ в пятницу, 20 декабря, оказалось «сюрпризом», что пропуск через мост временно был приостановлен. Проводились испытательные заезды автомобилей «скорой помощи» через новую, восстановленную секцию моста.Луганская и Станично-Луганская снаряженные кареты «скорой помощи» с бригадами врачей на борту проезжали по мосту со своей стороны на противоположную, там разворачивались и возвращались восвояси. Так как автомобили не могли развить на мосту скорость, а передвигались очень медленно, то все это заняло достаточно много времени. (О том как проходил тест-драйв и что по этому поводу сказал водитель одной из машин читайте на журналисты )В связи с этим с обоих сторон КПВВ «Станица Луганская» возникли очереди. Но со стороны Луганска, эта очередь была просто огромной, потому что с утра пораньше люди собрались переходить линию разграничения, чтобы до конца дня успеть решить свои вопросы «на той стороне».Фото очереди в сети разместили очевидцы, где указали, что очередь 20 декабря собралась перед КПП, вдоль автодороги Р-22, до перекрестка, в районе поворота на Николаевку.Очередь с украинской стороны запечатлел фотокорр ЛИЦ. Новости Региона - Сегодня, 14:34 160

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