Командиры ВСУ вымогают у бойцов деньги за предоставление отпусков – Народная милиция

Командиры ВСУ вымогают у подчиненных деньги за предоставление плановых и внеплановых отпусков. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что одной из причин участившихся случаев дезертирства в рядах ВСУ является "поставленные на поток вымогательства денежных средств со стороны командного состава в вопросах предоставления плановых отпусков и отпусков по личным обстоятельствам".

Так, в соединениях оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" для подписания рапорта на отпуск военнослужащему необходимо заплатить командиру около пяти тыс. грн.

"Если же отпуск является внеплановым, по семейным обстоятельствам, по болезни родственников или, например, свадьба брата, сестры, то сумма достигает 10 тысяч гривен. Осложняет ситуацию и факт приближающихся новогодних и рождественских праздников. Со слов военнослужащих ВСУ, в преддверии зимних торжеств размер взятки возрос практически вдвое", - рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы отметил, что наиболее развита коррупция в 46-й и 59-й бригадах ВСУ.

"От лица командования Народной милиции заявляю, что мы готовы оказать помощь украинским военнослужащим, уставшим от произвола своих командиров и не желающим больше терпеть невыносимые условия службы, сохранить себе жизнь. Для многих украинских военнослужащих – это единственный верный способ прекратить для себя участие в братоубийственной войне и вернуться к семье", - подчеркнул он.

21 декабря — Луганск