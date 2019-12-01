Более 10 бойцов ВСУ дезертировали из зоны "ООС" за неделю – Народная милиция

Более 10 военнослужащих ВСУ дезертировали из зоны проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") за неделю. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что в течение прошедшей недели в соединениях и частях оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" фиксировались случаи самовольного оставления бойцами части, в том числе и с оружием.

"Так, в 46-й бригаде – дезертировали шесть боевиков, в 72-й бригаде – три, в 59-й бригаде – четыре", - уточнил Филипоненко.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 декабря — Луганск