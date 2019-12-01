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"Мир Луганщине" провел бесплатный показ мультфильма для детей прифронтового Кировска (ФОТО)

root Сегодня, 15:4510Новости
"Мир Луганщине" провел бесплатный показ мультфильма для детей прифронтового Кировска (ФОТО)






"Мир Луганщине" провел бесплатный показ мультфильма для детей прифронтового Кировска (ФОТО)












Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" организовали бесплатный показ мультфильма в прифронтовом Кировске. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
"В городском Дворце культуры Кировска 21 декабря по инициативе ОД "Мир Луганщине" для маленьких жителей города и поселков в преддверии новогодних и рождественских праздников состоялся бесплатный показ мультфильма", - говорится в сообщении.
Для первого показа стартовавшего в Республики проекта был выбран российский мультфильм "Волки и овцы. Ход свиньей". В фойе Дворца перед сеансом для детей и взрослых был организован бесплатный кофе-брейк, где все желающие могли угоститься чаем, кофе и сладостями.
"Этот новый проект "Мир кино" будет работать для того, чтобы у жителей разных городов и районов Республики был активный и при этом бесплатный досуг", - отметил руководитель исполнительного комитета Кировского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" Александр Коржан.
"Сейчас выбран для показа мультфильм, а в следующий раз будет подобрана кинолента и для взрослой аудитории. Я уверен, всем будет интересен такой проект", – добавил он.
Общественник уточнил, что организаторы проекта планируют проводить показы известных российских фильмов, в том числе художественных, патриотических, документальных и исторических.
"О следующих бесплатных показах в Кировске в теротделении общественного движения "Мир Луганщине" будут сообщать заранее", - отметили в пресс-службе.
Ранее ОД "Мир Луганщине" анонсировало старт проекта "Мир кино", в рамках которго в городах Республики по выходным будут проходить бесплатные кинопоказы.
21 декабря — Луганск

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