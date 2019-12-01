Интим по-польски

28 сентября 2005 года в официальной польской газете Rzeczpospolita появилось интервью профессора Павла Вечоркевича, который сетовал по поводу упущенных для европейской цивилизации возможностей, открывавшихся, по его мнению, в случае совместного похода на Москву германской и польской армий. «Мы могли бы найти место на стороне рейха почти такое же, как Италия, и наверняка лучшее, нежели Венгрия или Румыния. В итоге мы были бы в Москве, где Адольф Гитлер вместе с Рыдз-Смиглы принимали бы парад победоносных польско-германских войск», – ничтоже сумняшеся заявлял пан профессор.Кто захочет - сможет найти многочисленные перепечатки этой статьи в польской прессе, где самые интересные - многочисленные "ура-комментарии", которые высказывают горячее одобрение и всемерную поддержку пану профессору, а также высказывают надежду, что ошибку тех лет удастся исправить в ХХI веке при поддержке гораздо более сильных, разумных и надежных (чем Гитлер) партнеров по НАТО, после чего Смоленск опять станет польским городом а польские "восточные крессы" будут простираться до самой Волги. Доставалось изрядно в комментариях и западным соседям Польши, в том числе и Чехии, за которой гордые поляки также признавали хренову тучу долгов и необходимость.То есть Польша явно, давно и настойчиво скучает по своей собственной «Дранг нах остен» и может быть даже "Дранг нах во все стороны".И вот тЕран осуществил немыслимое - опубликовал то, о чем совершенно спокойно рассуждают и о чем мечтают свободные граждане свободной Польши... И вот тут произошёл эпический разрыв шаблонов и дефекация кирпичами. "Да как он посмел!", "Да высветленные врёте!" - это самое приличное, что появляется ныне под сообщениями о вчерашнем уроке истории на неформальной встрече глав СНГ...Странные люди... Когда они сами страстно призывают к подобному - это правильно и духоподъемно. Когда об этом говорит кто-то другой - это мерзко и подло...Неистовые польские патриоты даже призывают срочно формировать комитет национального спасения, ибо упоминание Путиным о неблаговидной роли Польши в период до Второй мировой войны является железобетонным подтверждением скорой агрессии России против Польши...На этом фоне, как новая, муссируется постоянная попаболь, периодически выдаваемая за достижение (ну вот есть такая польско-украинская особенность - один и тот же факт может быть и зрадой и перемогой одновременно):1. Русские больше не будут жрать вкусные и полезные польские витамины.2. Фруктов и овощей в Польше хватит всем! И ещё раз хватит… И ещё немножечко… И ещё - на посошок… Сэкономили ведь! 70% экспорта сэкономили! Это ж сколько можно компотов наварить! По данным Центрального бюро статистики (GUS) Польши, стоимость экспорта фруктов и овощей из страны в РФ превышал 1 млрд евро в год. И тут мы весь его рр-р-раз, и нет в России витаминов на эту сумму…Правда министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий почему-то назвал запрет России на ввоз в страну польских фруктов и овощей «политическими репрессиями», которые стали реакцией на санкции Евросоюза. (Вам это ничего не напоминает? Ну такой прикольный анекдот с окончанием: «А нас то за что?»)А Россия, сцуко, ещё издевается! Директор по внешним связям «Дикси» Екатерина Куманина заявила, что польскую цветную капусту с успехом заменила отечественная, а яблоки успешно везут в магазины из Краснодарского края.А до этого Россия отсекла почти 25% от общего объема экспорта продукции свиноводства из ЕС, закрыв свой рынок для европейских живых свиней и свинины. В 2013 году объем экспорта европейской свинины в Россию составил €1,4 млрд. Европейская свиноводческая отрасль нуждается в антикризисных мерах из-за российских ограничений на импорт свинины из Евросоюза. Об этом заявил комиссар ЕС по сельскому хозяйству Даков Чолош."Только за первые пять месяцев действия запрета европейские производители свинины потеряли экспорт на сумму около €580 млн", - приводятся слова чиновника в официальном сообщении Еврокомиссии. И большая часть этих потерь, Вы не поверите – тоже польская. Хотя почему потерь? Может наоборот – побед?Короче опять «Дранг» и опять «нах»…А Польша может развить успех. Взять и объявить, что в российском газе есть пестициды! И торжественно завинтить вентиль! Пусть они подавятся своим газом! Империя Добра будет аплодировать, пока Польша будет профессионально заниматься… Что там сказал министр иностранных дел про интим?Сергей Василье