Столичный русский драмтеатр представил премьеру новогодней сказки "Щелкунчик" (ФОТО)
Луганский академический русский драматический театр (ЛАРДТ) имени Павла Луспекаева представил премьеру новогодней сказки "Щелкунчик" по одноименному произведению Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
По сюжету, злая королева мышиного семейства из королевского дворца Мышильда заколдовала прекрасного юношу, превратив его в уродливого Щелкунчика. О том, как спустя 100 лет искренняя любовь прекрасной девушки помогла вернуть молодому человеку былую красоту, и рассказывает спектакль.
Перед показом сказки в фойе второго этажа маленьких зрителей и их родителей встречают сказочные персонажи, которые разыгрывают интермедию, после чего Дед Мороз и Снегурочка приглашают детей на просмотр спектакля.
Костюмы и декорации "Щелкунчика" создают в спектакле присутствие настоящей сказки. Классический сюжет сказки подан со сцены при помощи хореографических номеров, в числе которых и кульминационный – поединок главного героя с мышиной армией. Погрузиться в атмосферу сказочной истории помогает прекрасная музыка одного из величайших композиторов XIX века Петра Чайковского.
"К новогоднему празднику мы всегда особенно готовимся, и кроме других премьер у нас всегда обязательно есть детская сказка. Я занята в интермедии перед сказкой – и это не менее ответственно, чем работать в спектакле на сцене. Потому что мы как бы вводим детей в этот мир сказки, мир Нового года, настраиваем их. И я получаю колоссальное удовольствие от этого", - рассказала заслуженная артистка ЛНР Лариса Круглик.
Актер Владислав Иванов, который сыграл в "Щелкунчике" две роли, отметил, что считает очень ответственной задачей участие в детской новогодней сказке, потому что "детям нужно подарить море добра и ярких красок".
"В любом случае, даже если артист играет отрицательного персонажа, он старается нести любовь и добро", - подчеркнул он.
"У меня никогда такого быстрого переодевания, как в этом спектакле, еще не было. Это первый такой опыт – как в армии, но даже в армии проще – там надо только одеться, а здесь надо из сложного костюма переодеться в не менее сложный костюм, и при этом войти в другой образ", - поделился он впечатлениями.
Главные режиссер театра и постановщик сказки Татьяна Дремова отметила, что новогодние мероприятия для нее и в целом для театра являются не проходным мероприятиями, а одним из важных этапов календарного круга театра.
"Когда я начала работать уже в этом театре, я поняла, что очень люблю ставить детские спектакли. У меня душа в это время отдыхает, для меня это возможность выдумать какой-то новый мир с нуля, сделать его таким, как хочется – таким красивым, волшебным и, естественно, чтобы всегда все заканчивалось хорошо. То есть это своеобразный шанс на добро в этом мире. Поэтому для меня новогодние спектакли – это очень ответственно и очень радостно", - пояснила она.
Главреж рассказала, что спектакль для некоторых артистов технически сложен, особенно для тех, кто играл несколько ролей.
"У них должно быть задействовано многоплоскостное внимание – и хореографию запомнить, и в маске научиться работать, и запомнить мизансцены, и в свет попасть, и партнера "не убить" – и все это в повышенном темпе. То есть им нелегко, конечно, пришлось, но, надеюсь, что справились", - пояснила Дремова.
Лучшей наградой для постановщика стало "неподдельное соучастие маленьких зрителей в жизни сказочных героев".
"Я слышала детские выкрики из зала, кто-то кому-то из персонажей подсказывал – это всегда очень интересно, меня всегда это очень радует. В принципе, я довольна реакцией зала сегодня", - добавила она.
Режиссер рассказала, что, хоть новогодние мероприятия начинаются в конце года, но в театре они всегда ассоциируются с началом нового года.
"Как начнешь год, так его и проведешь, и дальше темпы мы сбавлять не собираемся", - заверила Дремова.
Показы интермедии и сказки пройдут 22 декабря в 10.30 и в 13.00. С 24 по 29 декабря представление будет идти на сцене театра ежедневно в 10.30 и в 13.00. 30 декабря показ интермедии и сказки состоится в 10.30.
Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева располагается по адресу: Луганск, улица Коцюбинского, 9-а. Касса театра работает без выходных с 10.00 до 17.45 в будние дни и с 9.30 до 16.30 – в выходные.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (0642) 50-11-43.
21 декабря — Луганск
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