Туман и усиление ветра ожидаются в Республике 22 декабря

Сильный туман и усиление ветра до 15-18 м/с ожидаются местами в Республике 22 декабря. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Ночью и утром 22 декабря местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - прогнозируют синоптики.

"Утром и днем 22 декабря в Луганске, местами по территории ЛНР ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с", - добавили в ЦГМ.

При видимости в тумане менее 500 м и при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляются штормовое предупреждение.

21 декабря — Луганск