Призванный осенью в ВСУ боец случайно прострелил себе ногу – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ, поступивший на службу в рамках осеннего призыва, случайно прострелил себе ногу при неосторожном обращении с автоматом. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что в частях и соединениях оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север", действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил", продолжают отмечаться случаи небоевых потерь.

"Так, 20 декабря в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение в ногу военнослужащий 93-й бригады ВСУ, прибывшей на замену 14-й бригады. В процессе проведения разбирательства установлено, что при проведении инструктажа перед заступлением на боевое дежурство (боец) произвел непроизвольный выстрел из АК-74. В результате пуля прошла навылет в области голени правой ноги", - рассказал Филипоненко.

"Примечательно, что получивший ранение боец является военнослужащим по призыву, поступивший на службу в рамках призыва осенью 2019", - сказал офицер пресс-службы.

Ранее он сообщал, что ВСУ из-за нехватки личного состава направит в зону "ООС" неопытных призывников.

Филипоненко также заявлял, что состояние вооруженных сил Украины (ВСУ) не позволит стране отказаться от воинского призыва.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 декабря — Луганск