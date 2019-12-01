Театр кукол представил постановку "Самый лучший – Новый год" (ФОТО)

Луганский академический театр кукол представил зрителям новую постановку "Самый лучший – Новый год". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Яркая и динамичная музыкально-драматическая постановка адресована как маленьким зрителям, так и их родителям. В красочном спектакле, помимо классических театральных использованы и современные медийные технологии."Наша новогодняя программа называется "Самый лучший – Новый год", - рассказал главный режиссер театра, постановщик спектакля Валерий Середа. - Из всех праздников в году радуется кто-то один. Подарки на день рождения – только одному, на 8 Марта – девочкам, 23 февраля – мальчикам и так далее. У нас же на сцене – сборище всех праздников, и они начинают бороться за трон, кто в году должен быть главный. Пока, естественно, Дедушки Мороза нет, и со всем этим кавардаком приходится разбираться Снегурочке. В концовке оказывается, что в Новый год подарки находятся для всех абсолютно: и для девочек, и для мальчиков, и для бабушек, и для дедушек, даже для домашних питомцев".Спектакль был поставлен специально к новогодним праздникам."Это специально написанная для Нового года постановка. На сцене у нас одновременно находятся восемь-девять человек. Костюмированные актеры. Ростовых кукол здесь нет, только актеры и разные системы кукол. Здесь есть и тростевые, и штоковые, и планшетки. Идет спектакль один час десять минут. Музыка частично писанная, частично на подборе. Здесь состоялся дебют молодого нашего заведующего музыкальной частью Антона Мартковича – это его первая работа", - отметил Середа.Молодая актриса Яна Гуменюк рассказала, что театр дает хорошую школу."В труппе я с 2015 года. Окончила академию культуры и искусств имени Матусовского и сразу поступила в театр кукол. Учимся и работаем. Сегодняшний спектакль весь такой веселый, энергичный, полностью на самоотдаче. Мы стараемся, работаем", - сказала она.Актер Андрей Ткаченко, сыгравший в спектакле роль праздника Хэллоуин, отмечает сложность постановки."Наш спектакль – он эмоциональный. Не могу сказать, что он тяжелый физически, он просто эмоционально насыщенный. Каждый праздник должен быть разный, каждый праздник должен быть эмоциональным, каждый праздник должен быть лучше. Стараться, по крайней мере, чтобы сказать, я – лучший праздник. Что мы и делаем на сцене", - уверен он.Ранее в учреждении культуры сообщали , что Луганский академический театр кукол анонсировал новый формат "другого соуса", приуроченный к открытию 81 театрального сезона. Так луганскому зрителю были представлены три премьеры: пьеса "Кот, который жил миллион раз" по сказке японской писательницы Еко Сано в постановке Артема Малахова; философский спектакль "Идущая к морю", поставленный Середой по пьесе известного российского драматурга Рагима Мусаева; фантастическо-мистическая работа "Станция" по пьесе украинского драматурга Александра Витера в постановке луганчанки Светланы Тарасенко.21 декабря — Луганск