ВСУ обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ в районе Старого Айдара – Народная милиция

Киевские силовики обстреляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Старый Айдар. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Нашими постами наблюдения отмечено огневое воздействие с позиций прибывшей 93-й бригады ВСУ по БПЛА ОБСЕ, осуществляющему полет над линией соприкосновения. Огонь велся из района населенного пункта Старый Айдар", - сказал он.

Филипоненко отметил, что данная информация также подтверждается отчетом ОБСЕ.

Ранее офицер пресс-службы сообщал, что киевские силовики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ в районе Райгородки.

Он также сообщал, что киевские силовики препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе сел Кряковка, Крымское и Желобок.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 декабря — Луганск