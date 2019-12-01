Прогноз погоды в Луганске на 22 декабря
В Луганске завтра, 22 декабря ночью — без существенных осадков, днем — дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +3 +5С, днем +7 +8ºС. Ветер юго-западный- 7-12 м/сек.
Местами слабый туман.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +7,3 ºС в 1960 году
минимальная
-20,5 ºС в 1967 году.
Народный календарь: 22 декабря отмечается день зачатия матери Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Анна Зимняя. Это самый короткий день в году, когда зима устанавливается окончательно. Если на Анну Зимнюю лучисто и светло, то 31 декабря будет ясно и морозно, а если хмуро и на деревьях иней — к пасмурному и теплому новогодью. По этому дню определяли погоду на полгода вперед: снег — к дождю, метель — к ветру с дождем, мороз — к ясной погоде, оттепель — к теплому дождю. Погода в Луганске - Сегодня, 18:00 49
Температура воздуха: ночью +3 +5С, днем +7 +8ºС. Ветер юго-западный- 7-12 м/сек.
Местами слабый туман.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +7,3 ºС в 1960 году
минимальная
-20,5 ºС в 1967 году.
Народный календарь: 22 декабря отмечается день зачатия матери Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Анна Зимняя. Это самый короткий день в году, когда зима устанавливается окончательно. Если на Анну Зимнюю лучисто и светло, то 31 декабря будет ясно и морозно, а если хмуро и на деревьях иней — к пасмурному и теплому новогодью. По этому дню определяли погоду на полгода вперед: снег — к дождю, метель — к ветру с дождем, мороз — к ясной погоде, оттепель — к теплому дождю. Погода в Луганске - Сегодня, 18:00 49
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