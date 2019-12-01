Китайские читатели о пресс-конференции: мощный удар русским молотом!

Китайские читатели не остались в стороне от пресс-конференции Владимира Путина и прокомментировали некоторые из вопросов, которые были заданы российскому президенту. Наибольший интерес вызвало наследие СССР и величие России. «Сейчас нам нужна единая великая Россия», — заявил один из читателей.19 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция президента России. За 4 часа 25 минут Владимир Путин ответил более чем на 70 вопросов. Весь мир пристально наблюдал за ходом пресс-конференции, которая в этом году установила новый рекорд — 1895 приглашенных журналистов.Корреспондентыобратили внимание на то, что сотрудникам центра, в котором проходила пресс-конференция, пришлось уговаривать репортеров без мест уйти в соседний новостной центр и смотреть прямую трансляцию конференции оттуда. Чтобы привлечь внимание Путина и его пресс-секретаря, журналисты проявили изобретательность: взяли плюшевые игрушки, надели хоккейные шлемы и боксерские перчатки и даже переоделись в Снегурочек.В ходе пресс-конференции были затронуты как проблемы внутренней, так и внешней политики страны. Вот как китайские читатели прокомментировали ееПутин хочет быть диктатором всю жизнь?!Если ничего значимого для страны не делать и с утра до вечера только наводить беспорядок, то все ваши действия будут причинять вред и гадости.Если бы Путин снова не избирался на пост президента, это было бы очень хорошо.Путин был рожден, чтобы стать президентом и оберегать социальную стабильность, международный мир держится на нем.Глава государства, который провел такую долгую пресс-конференцию и прямо отвечал на все вопросы журналистов, обязательно должен иметь ясное мышление и хорошую физическую силу. Достойный выходец из КГБ, физическая подготовка намного лучше, чем у большинства людей!Почему российский процесс демократизации не был завершен?© РИА Новости, Сергей ГунеевИзданиеотметило прямоту и откровенность, с которыми Путин ответил на вопрос про импичмент Дональда Трампа, назвав его «продолжением внутриполитической борьбы».Комментарии читателей:Экономика русских в последние годы сильно пострадала из-за международного давления. Зимняя Олимпиада в Сочи тоже была пробойкотирована. Однако русские все еще держат бразды правления по кризисам на Украине и в Сирии, хотя демократические партии им все время мешают. Все это делает жизнь русских очень сложной. После прихода к власти Трампа Америка и Россия очень редко сталкиваются в открытых военных конфликтах. Положение в Украине и Сирии стабилизировалось, и военное давление русских там уменьшается, наконец-то можно зажить такой редкой спокойной жизнью. Нам обязательно нужно поддерживать Трампа, чтобы оказывать давление на демократические партии Запада.Отчего же? Плохие отношения США и России на руку всему остальному миру. Только из-за атаки на демократов разве можно надеяться, что их отношения улучшатся? Где логика?Путин сейчас сделал ставку, будто побился об заклад, сможет ли Трамп удержаться в должности.Посмотри туда, посмотри сюда — тьфу! Да господи, злые русские вмешались в американские выборы, конечно! Не стоит благодарностей за разъяснения.: Опять кого-то поймали за руку с «готовыми материалами». Тьфу!Путин так быстро говорит… Он может скороговорки рассказывать…Нэнси Пелоси и демократы даже не знали, что они, оказывается, были «оппозиционной партией» и натворили столько бед для правящей партии!Такое ощущение, что Пелоси может летать на метле.Он может не только ставку сделать, но и активно поучаствовать в процессе.Путин уже пошутил, что хотел бы вмешаться в выборы США.Правдивые слова Путина ударили по больному месту Украины! От «оранжевой революции» в начале XXI века до беспорядков в Украине в 2014 году — ежегодно ЦРУ тратит сотни миллионов долларов в год на различные «неправительственные организации», которые занимаются подстрекательством и провокациями на Украине. Однако после того, как беспорядки утихли, Байден после первого визита на Украину в 2014 году пообещал предоставить ей экономическую помощь в размере 50 миллионов долларов, чтобы заставить украинцев остудить головы. Во время повторного визита в конце того же года Байден сократил экономическую помощь в два раза, пообещав лишь 23 миллиона долларов. Скупой Трамп после прихода к власти вообще не давал денег Украине!Мощный удар русским молотом!© РИА Новости, Екатерина ЧесноковаНо больше всего китайских читателей привлекла реакция Путина на обвинения в том, что Россия продолжает жить на наследии СССР. Сам же Путин назвал очевидным, что Россия пользуется достижениями Советского Союза, и она по праву может гордиться советским наследием. Однако те, кто считает, что Россия живет на доставшемся от СССР наследии, ошибаются, отмечаетКомментарии читателей:Украина действительно несчастна, но ведь она сама на себя навлекла беду. У ее лидеров не было стратегического видения. Сейчас очень много украинок встречаются с китайцами, а кто-то продается на Запад, ведь так? Украинская экономика слишком плохая.Слабая Россия в интересах Китая! Разорванная на части Россия — это хорошая Россия!Если бы советский ревизионизм был бы жив, это было бы верно. Династия Сун не видела угрозы в Монголии и помогла ей захватить Цзинь, что в конечном итоге разрушило саму империю Сун. Не понимая причин, нельзя изменить ситуации.Такое ощущение, что ты — шпион из Соединенных Штатов. Сейчас США оказывают давление на твоего врага номер один, разве тебе не хватает этого? Зачем еще нападать? Глупец.Слабая Америка в интересах Китая! Разорванная на части Америка — хорошая Америка!Умеренно сильная Россия — это лучшая Россия.Сегодняшняя Россия в интересах Китая.Сейчас нам нужна единая великая Россия, потому что если в ней произойдет коллапс, то Америка будет делать все, что пожелает.Не думаю, что стоит полагаться на себя в данном случае и бороться самостоятельно, в то же время причиняя вред другим ради собственной выгоды — разве это не слишком по-американски? Можно ли хоть немножко подумать об этом своей головой?Все еще ничего не понимаю. Почему такой мощный Китай не позаботится о том, чтобы рядом с ним была единая и могущественная Россия? Единая, стабильная, дружелюбная и разумная Россия — это же хорошо для нас.Я не совсем согласен, не хочу, чтобы русские были слишком могущественными, но стабильная, дружелюбная и полная волнений Россия — это беда для Китая (хотя русских немного, но все-таки есть 100 миллионов людей, не говоря уже об огромном количестве ядерного и прочего оружия. Если начнется хаос, они просто сметут весь мир).Но независимо от того, что говорит Путин, спад в науке, технике и тяжелой промышленности в России просто поразителен, и это реальное будущее великой страны. Как в свое время говорил Макаров, чтобы завершить строительство авианосца «Ляонин», требуются Советский Союз, Центральный комитет партии, Государственный плановый комитет, Военно-промышленная комиссия и девять министерств оборонной промышленности, 600 смежных специальностей и 8000 комплексных заводов. Короче говоря, чтобы его достроить, нужна великая страна. Однако теперь Россия отнюдь не великая держава, и ее будущее все более очевидно.Пока Россия не занимается «демократическими свободами» на Западе, все еще есть надежда! В конце концов, у России огромная территория и множество ресурсов.© РИА Новости, Алексей НикольскийСоединенные Штаты тоже продают нефть и природный газ? Российская металлургическая, аэрокосмическая, тяжелая химическая и военная промышленность известны во всем мире.Продажа полезных ископаемых, пшеницы, древесины, еще что-то есть?..Отказавшись от марксизма-ленинизма Россия осталась региональной державой, и, несмотря на уменьшение территории после распада СССР, она занимает второе место в списке ядерных держав. Необходимо в будущем не допускать некомпетентности на руководящих должностях, как во времена Горбачева и Ельцина, и с богатыми природными ресурсами, территорией и низкой плотностью населения все может быть не так уж и плохо.У высшего руководства Советского Союза явно были проблемы — два абсолютно либеральных шпиона взобрались на самую вершину.На самом деле в сердце его Величества Путина тоже тоска и развал, но я ему об этом не скажу!Может ли Россия построить космическую станцию? А новую железнодорожную магистраль? А что насчет новых разработок для военно-морского флота? Почему вы не можете просто признать правду, что, кстати говоря, именно Советская коммунистическая партия, а не «Единая Россия» достойна своей славы?Материалы ИноСМИсодержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.