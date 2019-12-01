Синоптики прогнозируют днем 22 декабря в ЛНР до 8 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 22 декабря будет колебаться от 1 градуса ниже нуля ночью до 8 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 21 декабря до 21.00 22 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, слабый гололед; ветер юго-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 3-8 градусов тепла", - предупреждают синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 2-4 градуса, днем – 6-8 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 1-3 градуса тепла ночью и 4-6 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 2-4 градусов ночью до 5-7 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 23 декабря будет облачно с прояснениями, ночью и утром слабый дождь, местами туман, днем без осадков; температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем 4-9 градусов выше нуля. 24 декабря – переменная облачность, без осадков; температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3, днем 1-6 градусов тепла.

21 декабря — Луганск