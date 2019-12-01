Ответные санкции России в отношении Украины сравнили с экономическим убийством

"Уже сегодня виден плачевный результат. Некогда промышленно-развитое государство уже потеряло целые отрасли промышленности, такие как авиационная, судостроительная, ракетно-техническая и так далее", - подчеркнул политолог в интервью изданию "ФАН".

Российским правительством значительно расширен перечень товаров, которые запрещены к ввозу с украинской территории.Список довольно обширен и включает в себя товары различной направленности, от медицинских принадлежностей, до изделий металлургической промышленности. Решение о введении санкций принято в ответ на продление Киевом пошлин на ряд товаров российских производителей.Для украинской экономики российские санкции сродни "убийству", считает политический аналитик и публицист Юрий Голубь. Они уже в ближайшей перспективе приведут к закрытию средних и малых предприятий, что вызовет рост безработицы и снижение поступлений денег в госбюджет Украины за счет сокращения налоговых отчислений, считает эксперт.Киевские власти не смотрят на последствия потери крупнейшего рынка сбыта своей продукции, а они будут катастрофическими. Решения, принимаемые Киевом уже привели к тому, что потерян не только российский рынок, но и рынок всего СНГ. Альтернативу в Европе для сбыта своей продукции Украина найдет вряд ли, отмечает Голубь.Страна, которая ранее совместно с Россией строила самолеты, теперь может похвастаться лишь кабелем украинского производства, экспортируемым в Европу. Однако это совсем неравнозначная замена, отметил Голубь.Источник