Удушение Украины откладывается

Я много раз писал о том, что украинский транзит нам понадобится еще долго. Даже называл сроки: минимум до 2023–2024 года. Минувшей ночью стали известны объемы прокачки и сроки действия нового контракта. Признаюсь честно: приятно чувствовать себя правым.Один лихой комментатор в одной из соцсетей назвал меня бандеровцем. Всего лишь за то, что я доказал: от украинского транзита мы отказываться не будем никогда. И, видимо, разбил его мечту об удушении Украины уже в следующем году. Хотя совершенно очевидно, что делать европейским газовым хабом Турцию или Германию вместо нэньки столь же опрометчиво, как зависеть от Великой транзитной державы.Итак, до чего договорились.Срок действия контракта — пять лет. В 2020 году мы прокачаем 65 млрд кубометров, в последующие четыре года — по 40. Что сходится с моими расчетами.А пока на Украине празднуют вселенскую перемогу над «Газпромом», давайте разберемся, что мы получили в конечном итоге.Для сведения: 40 млрд кубометров — это меньше, чем приходит ежегодно в Турцию (48 вместе с «Голубым потоком»), а тем более в Германию (начиная с 2021 года — 110). Даже 33 млрд кубометров, которые поставляются в Европу через Белоруссию, теперь вполне сопоставимы с будущими объемами прокачки через Украину. Другими словами, Великой транзитной державы больше нет.Однако, полагаю, в договоре указано: не менее. Это значит, если Турция, Белоруссия или Германия вдруг начнут выпендриваться, газ из «Турецкого» или «Северных» потоков будет направлен через укроГТС. Согласитесь, удобно иметь выбор.Кроме того, недавно Суд ЕС озвучил, что принято заявление от Германии по «Опалу», который сегодня стараниями Польши заполнен лишь наполовину. Надеюсь, немцам удастся все отыграть обратно — у Польши, насколько я помню, позиция зыбкая. Но не будем забывать, что все европейское правосудие плотно сидит под американцами, так что сюрпризы возможны.EUGAL (сухопутное продолжение СП-2): проложена только одна труба, строительство второй по плану будет закончено через год. Поэтому, как ни крути, СП-2 даже при идеальном раскладе будет полупустым весь 2020-й год, причем, где-то полгода уйдет на пусконаладку. Именно поэтому «Газпром» как бы согласился на 65 млрд в следующем году, а на самом деле очень хотел покрыть дефицит мощностей существующих газопроводов.После того как строительство EUGAL будет закончено, Германия сможет принимать 110 млрд кубометров газа в год. То есть примерно во втором квартале 2021 года, поскольку какое-то время уйдет на пусконаладочные работы. Имея на руках пятилетний контракт с Украиной, можно не спешить.Мне бы хотелось добавить к существующим путям доставки еще и газопровод из Анапы в Болгарию. Вообще, чем больше газопроводов, тем лучше. «Северный поток – 3» тоже не помешает.Все эти вопросы за пять лет, думаю, можно решить. В том числе приспособиться к американским санкциям, о которых тоже стало известно минувшей ночью. Пока непонятно, как уговорить компанию Allseas, которая занимается укладкой труб для «Северного потока – 2», возобновить работы. Возможно, придется искать другого подрядчика или вообще выкупить у нее трубоукладчики.Удушение нэньки состоится, не отчаивайтесь. Только не с нашей помощью — самоудушение, как показывает практика, гораздо эффективнее. Но меня вообще больше беспокоят наши проблемы, чем украинские. Пока я вижу, что Кремль последовательно и довольно умело диверсифицирует пути доставки нашего газа в Европу.Во всей этой истории меня беспокоит только один пункт транзитного договора: о какой судебной инстанции для разрешения споров договорились контрагенты. Если опять выбрали Стокгольмский арбитраж, дело плохо. Лучше бы Басманный суд.Павел Шипилин