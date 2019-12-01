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Поздравление председателя Пенсионного фонда ЛНР с Днем работника Пенсионного фонда

Sergey Сегодня, 08:4520Новости
Поздравление председателя Пенсионного фонда ЛНР с Днем работника Пенсионного фонда


Уважаемые коллеги!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником и пятой годовщиной со дня создания Пенсионного фонда Луганской Народной Республики!
Пенсионный фонд представляет собой крупнейшую государственную структуру, которая оказывает услуги в области социального обеспечения граждан старшего поколения, и это накладывает на нас особую ответственность, ведь за каждой строкой законов стоят живые люди, которым необходима поддержка.
В этот праздничный день хочется пожелать вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и добра, новых трудовых достижений, удачи во всех делах и начинаниях!
С уважением,
председатель Пенсионного фонда ЛНР
Татьяна Васильева
22 декабря — Луганск

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