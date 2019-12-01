Поздравление председателя Пенсионного фонда ЛНР с Днем работника Пенсионного фонда

Уважаемые коллеги!От души поздравляю вас с профессиональным праздником и пятой годовщиной со дня создания Пенсионного фонда Луганской Народной Республики!Пенсионный фонд представляет собой крупнейшую государственную структуру, которая оказывает услуги в области социального обеспечения граждан старшего поколения, и это накладывает на нас особую ответственность, ведь за каждой строкой законов стоят живые люди, которым необходима поддержка.В этот праздничный день хочется пожелать вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и добра, новых трудовых достижений, удачи во всех делах и начинаниях!С уважением,председатель Пенсионного фонда ЛНРТатьяна Васильева22 декабря — Луганск