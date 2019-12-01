Поздравление Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности с Днем энергетика
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени коллектива Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!
День энергетика – это особенный праздник для всех, кто связал свою жизнь с электроэнергетической отраслью, кто обеспечивает светом дома и промышленные предприятия Республики.
Энергетика — это большой по масштабам технический и технологический комплекс, обеспечивающий бесперебойную работу отрасли на всей территории Луганской Народной Республики. Это тысячи высококвалифицированных специалистов различных профессий.
Ваш опыт и профессионализм позволяют успешно справляться с самыми трудными задачами.
В этот праздничный день я хотел бы поблагодарить всех энергетиков нашей Республики за добросовестную, ответственную и высокопрофессиональную работу.
Желаю вам неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья, благополучия, удачи и новых производственных достижений.
Министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР
Павел Мальгин
22 декабря — Луганск
От имени коллектива Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!
День энергетика – это особенный праздник для всех, кто связал свою жизнь с электроэнергетической отраслью, кто обеспечивает светом дома и промышленные предприятия Республики.
Энергетика — это большой по масштабам технический и технологический комплекс, обеспечивающий бесперебойную работу отрасли на всей территории Луганской Народной Республики. Это тысячи высококвалифицированных специалистов различных профессий.
Ваш опыт и профессионализм позволяют успешно справляться с самыми трудными задачами.
В этот праздничный день я хотел бы поблагодарить всех энергетиков нашей Республики за добросовестную, ответственную и высокопрофессиональную работу.
Желаю вам неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья, благополучия, удачи и новых производственных достижений.
Министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР
Павел Мальгин
22 декабря — Луганск
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