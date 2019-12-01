Поздравление Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности с Днем энергетика

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени коллектива Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!

День энергетика – это особенный праздник для всех, кто связал свою жизнь с электроэнергетической отраслью, кто обеспечивает светом дома и промышленные предприятия Республики.

Энергетика — это большой по масштабам технический и технологический комплекс, обеспечивающий бесперебойную работу отрасли на всей территории Луганской Народной Республики. Это тысячи высококвалифицированных специалистов различных профессий.

Ваш опыт и профессионализм позволяют успешно справляться с самыми трудными задачами.

В этот праздничный день я хотел бы поблагодарить всех энергетиков нашей Республики за добросовестную, ответственную и высокопрофессиональную работу.

Желаю вам неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья, благополучия, удачи и новых производственных достижений.

Министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР

Павел Мальгин

22 декабря — Луганск