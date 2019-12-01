Новогодний блиц. Профессор Владимир Шелюто: "Достижением года стало упрощение получения гражданства РФ"

Профессор кафедры мировой философии и теологии Луганского национального университета имени Владимира Даля, доктор философских наук Владимир Шелюто в традиционном новогоднем блиц-интервью ЛИЦ делится своим видением итогов года уходящего и прогнозом на год грядущий.- Положение Республик Донбасса к началу 2020 года я оцениваю как достаточно сложное и неоднозначное. Существует множество экономических, внутриполитических и внешнеполитических проблем, решение которых для успешного продвижения Республик чрезвычайно важно.Так, практически не сдвинулся с места вопрос о признании Республик Донбасса другими государствами. Республики до сих пор не получили какого-либо юридического признания со стороны мирового сообщества. В связи с непризнанием затруднено налаживание экономических отношений с соседними государствами. Несмотря на то, что наши Республики существуют уже пять лет как государственные образования, их голос практически не слышен на международных форумах. Конечно, определенные успехи есть у народной дипломатии, дипломатии по линии профсоюзов и других неправительственных организаций.Хотя интенсивность боевых действий существенно снизилась в 2019 году, однако переговорный процесс относительно признания Украиной особого статуса Республик идет крайне медленно и с неопределенными перспективами. Новое руководство Украины в значительной степени повторяет действия старого: все те же лозунги, все те же "красные линии".До сих пор не предпринято никаких серьезных шагов для снятия экономической блокады со стороны Украины. В нынешней ситуации экономика ЛНР и ДНР имеет преимущественно мобилизационный характер и может функционировать только в условиях жесткого контроля со стороны государственной власти.Позитивные сдвиги в работе некоторых предприятий существуют преимущественно в Луганске и Алчевске. Важным шагом в реализации социальных программ является повышение зарплаты работникам бюджетных учреждений.Следует отметить, что в Республиках сформированы практически все структуры государственной власти, в том числе и судебная ветвь. Народный Совет принимает необходимые для функционирования государства и общества нормативные акты. Активизировалась деятельность министерств и ведомств ЛНР, связанная с реализацией интеграционной и гуманитарной программ. С задачей охраны правопорядка справляются и правоохранительные органы. Исправно работают также пограничные и таможенные структуры. Определенные достижения Республик заметны в области науки, культуры и спорта. Ведется постоянная работа с молодежью.- Наиболее важным достижением истекшего года я считаю процесс предоставления лицам, проживающим на территории Республик Донбасса, гражданства России в упрощенном порядке. Это очень серьезный шаг в гуманитарной сфере. Он будет способствовать реализации населением Донбасса своих прав и свобод, правовой защищенности населения региона. Паспортизация населения Донбасса означает переход отношений населения Донбасса и России на качественно иной уровень. Ведь гражданство представляет собой особую политико-правовую связь между человеком и государством. Учитывая, что на протяжении всего вооруженного конфликта на Донбассе, интересы населения этой территории практически не учитывались конституционным законодательством Украины, население Донбасса получает определенные конституционные гарантии со стороны Российской Федерации, что является наглядным и реальным свидетельством интеграции наших территорий в российское правовое пространство. Активизация контактов между представителями Республик Донбасса и российскими парламентариями, а также народная дипломатия помогают в какой-то мере преодолению международной изоляции ЛНР и ДНР.- На мой взгляд, в 2020 году ситуация вокруг Донбасса будет развиваться в контексте взаимоотношений России, Украины, США, а также крупных стран Европы. Ее развитие будет зависеть от позиции этих стран по многим вопросам. После прихода к власти в Украине нового президента возобновляются встречи в "нормандском формате", которых не было с ноября 2016 года. Приведут ли эти встречи к всестороннему диалогу – вопрос открытый. Однако вероятно и то, что открытое вооруженное противостояние не будет иметь места в наступающем году. Хотя полностью исключать вооруженных столкновений, видимо, нельзя.В настоящее время не до конца ясна перспектива то ли "замораживания" вооруженного конфликта Республик Донбасса с Украиной, то ли предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины, то ли активизации интеграционных процессов в формате "Россия–Донбасс".Впрочем, развитие ситуации в большей степени не столько от позиции нынешнего президента и правительства Украины, сколько от стратегии развития конфликта, разработанной зарубежными кураторами. После президентских и парламентских выборов в Украине сложилась шаткая и неопределенная ситуация, в которой "стремление" украинских руководителей к миру обозначено только на бумаге или в публичных выступлениях. Как достичь мира на Донбассе они не знают. При этом выдвигают идеи, прямо противоречащие Минским соглашениям, что заводит и без того сложную ситуацию в тупик. Процесс реализации Минских соглашений идет крайне медленно и непоследовательно. В этой ситуации нельзя быть уверенным даже в том, что Украина на каком-то этапе не выйдет из этих соглашений. Отказ Украины вести какие-либо переговоры с представителями Республик Донбасса делает конфликтную ситуацию на Донбассе практически неразрешимой в настоящий момент. В настоящее время геополитическая ситуация вряд ли изменится кардинальным образом, поскольку среди политических лидеров Украины почти нет лиц, готовых обсуждать возникший конфликт на Донбассе всесторонне и комплексно.22 декабря — Луганск