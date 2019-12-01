Поздравление Министерства экономического развития ЛНР с Днем энергетика
Дорогие энергетики, с праздником вас! С Днем энергетика!
Примите самые искренние поздравления и пожелания успехов в профессиональной деятельности.
Ведь ваши успехи – это свет и тепло в домах миллионов людей, это функционирование тысяч учреждений Республики, в том числе и социально значимых объектов - больниц, школ, детских садов.
Пусть для вас, для самых энергичных и светлых людей, будут открыты все дороги, всегда будет зеленый свет и пусть радость наполняет ваши сердца.
Желаем вам реализации всех ваших планов, перспективных задач, неисчерпаемой энергии, благополучия, света и тепла!
Коллектив Министерства экономического развития ЛНР
22 декабря — Луганск
Примите самые искренние поздравления и пожелания успехов в профессиональной деятельности.
Ведь ваши успехи – это свет и тепло в домах миллионов людей, это функционирование тысяч учреждений Республики, в том числе и социально значимых объектов - больниц, школ, детских садов.
Пусть для вас, для самых энергичных и светлых людей, будут открыты все дороги, всегда будет зеленый свет и пусть радость наполняет ваши сердца.
Желаем вам реализации всех ваших планов, перспективных задач, неисчерпаемой энергии, благополучия, света и тепла!
Коллектив Министерства экономического развития ЛНР
22 декабря — Луганск
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