Поздравление Министерства экономического развития ЛНР с Днем энергетика

Дорогие энергетики, с праздником вас! С Днем энергетика!

Примите самые искренние поздравления и пожелания успехов в профессиональной деятельности.

Ведь ваши успехи – это свет и тепло в домах миллионов людей, это функционирование тысяч учреждений Республики, в том числе и социально значимых объектов - больниц, школ, детских садов.

Пусть для вас, для самых энергичных и светлых людей, будут открыты все дороги, всегда будет зеленый свет и пусть радость наполняет ваши сердца.

Желаем вам реализации всех ваших планов, перспективных задач, неисчерпаемой энергии, благополучия, света и тепла!

Коллектив Министерства экономического развития ЛНР

22 декабря — Луганск