Киев объяснил запрет ездить в Россию по внутренним украинским паспортам

Украина желает получить «дополнительные гарантии», поэтому и запрещает своим гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам, заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко.Пристайко заявил, что обязательное использование загранпаспортов для поездок в Россию будет препятствовать «бегству» лиц, которые нарушили украинские законы. В частности, министр отметил тех, кто не платит алименты.Новые правила, по его словам, позволят пограничникам «быстрее и без помех получать полную картину о том, кто покидает» Украину «и с чем», передает РИА «Новости».Кроме того, за счет усовершенствования пограничного контроля ожидается сокращение очередей, заявил глава МИД Украины.Напомним, глава украинского правительства Алексей Гончарук сообщил, что граждане Украины с 1 марта смогут выехать на территорию России только по загранпаспортам.Антон Антоно