Интеграция Белоруссии и России снова переносится: У Лукашенко с Путиным осталась пара нерешенных проблем

Интеграционные процессы между Белоруссией и Россией, по всей видимости, не удастся привести к их логическому завершению до конца года. Еще после своей встречи с Владимиром Путиным 7 декабря в Сочи Александр Лукашенко отмечал, что ему придется встречаться с российским коллегой еще не один раз.«Думаю, мы найдем место, где встретиться. Возможно, еще придется после 20-го встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над „i“ по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик», — заявил белорусский лидер через несколько дней после поездки в Россию, где президенты двух стран так и не смогли найти развязки по вопросам дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства (СГ). И, как показали итоги переговоров в Санкт-Петербурге 20 декабря, президент Белоруссии был абсолютно прав.Стоит отметить, что нынешний декабрь в белорусско-российских отношениях, в отличие от событий годичной давности, не был насыщен жесткой полемикой Минска и Москвы. Все те вопросы, которые рассматривались в Сочи и в Северной столице России, были давно известны, а позиции сторон накануне обеих встреч оставались неизменными. Белоруссия продолжает настаивать на решении главных для себя вопросов, связанных с нефтегазовыми отношениями, вне рамок углубленной интеграции, а Россия готова идти на уступки только после подписания новых документов по реализации Союзного договора 1999 года. И именно это, по мнению большинства аналитиков, и не позволяет сторонам найти точки соприкосновения.Накануне встречи двух лидеров в Санкт-Петербурге, как и перед сочинскими переговорами, Минск и Москва в очередной раз провели своеобразную информационную подготовку, которую многие эксперты назвали бессмысленной. Так, Кремль снова намекнул белорусским коллегам на то, что ожидаемые с их стороны компенсации за налоговый манёвр в российской нефтяной отрасли вполне можно получить в следующем году. При этом еще 8 декабря такой поворот событий был маловероятным и в Минске на него фактически не рассчитывали. Об этом, например, может свидетельствовать выступление белорусского посла в РФ Владимира Семашко. По его словам, компенсация издержек из-за налогового маневра напрямую связана с унификацией налогового законодательства.«Поэтому там сроки несколько сдвинуты еще на один год. Поставлена задача, чтобы вопросы унификации налогообложения были решены в течение 2020−2021 годов и заработали реально с 1 января 2022 года. Вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен с 1 января 2022 года, так и договорились», — сказал он после сочинской встречи.Правда, тогда же Семашко осторожно намекнул, что «президенты нашли определенные развязки, которые, пусть и в неполном объеме, но все же позволят в некоторой степени компенсировать потери белорусской стороны от налогового маневра». При этом никакой официальной реакции со стороны РФ на данное заявление не последовало. Однако уже 18 декабря некоторые СМИ рассказали, что Россия возместит Белоруссии потери от налогового маневра, введя обратный акциз для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Была названа даже сумма субсидий — до $ 1,5 млрд. Если помнить, что потери белорусской экономики от российской реформы в 2020 году, как и в текущем, оцениваются в $ 400 млн, то указанная выше сумма может закрыть дыры в бюджете Белоруссии на предстоящие три года. То есть до того момента, когда страны и запланировали унификацию налогового законодательства.Сделанное Москвой предложение вполне могло бы устроить белорусскую сторону, если бы не одно но — в Минске хотят куда больше того, что сегодня ему готовы предложить в России. И последнее только подтвердила прошедшая накануне встречи с Лукашенко большая пресс-конференция Владимира Путина. На ней российский лидер недвусмысленно заявил, что интеграция нужна, но сегодня практически ничего из Союзного договора не сделано. Более того, президент России, напомнив о $ 7 млрд кредитов и продолжающейся поддержке Белоруссии, фактически закрыл вопрос о стоимости газа по цене Смоленской области для своего партнера, назвав такое решение «странным» и «ошибочным». При этом Путин заявил о желании вести диалог с белорусской стороной, тем более что «русские и белорусы почти один народ». Как отмечают эксперты, такая риторика президента России косвенно свидетельствует об истинных требованиях Белоруссии в идущих переговорах по интеграции, а не о неких эфемерных «равных условиях» для субъектов хозяйствования двух стран.Как известно, сохраняющаяся позиция Москвы в переговорном процессе по-прежнему не устраивает Минск. При этом в белорусской столице за последние месяцы сделали все, чтобы продемонстрировать своим российским партнерам, что нынешние желания властей полностью совпадают с настроением в белорусском обществе. Можно напомнить, что во время сочинских переговоров в Минске и ряде иных городов Белоруссии прошли акции протеста против белорусско-российской интеграции. Тогда на митинги вышли несколько сот человек, которых никто не задерживал и не разгонял. Более того, в отличие от прошлых лет, на улицах белорусской столицы в эти дни не было замечено ни «автозаков», ни большого количества правоохранителей.Не обратили внимания силовики и на явно антироссийские лозунги и выкрики демонстрантов: «Прощай, немытая Россия!», «Никаких союзов с имперской Россией!», а также на разорванный портрет президента РФ Владимира Путина. Лишь через несколько дней власти начали направлять повестки наиболее активным оппозиционерам за участие в несанкционированном массовом мероприятии, а протоколы были составлены только на два десятка человек. Более того, основного инициатора протестов, известного своей русофобией и открыто националистическими взглядами, милиция и вовсе отпустила после того, как Суд Советского района Минска приговорил его к 15 суткам административного ареста. При этом сам оппозиционный политик отметил, что такое поведение властей связано либо с их «заинтересованностью в акции 20 декабря», либо «они готовят какие-то провокации». Однако, как показали события 20 декабря, никаких провокаций осуществлено не было, даже несмотря на то, что правоохранители прекрасно были осведомлены о готовящихся акциях под лозунгами «Нет интеграции», «Защитим независимость»» и «Белоруссия лучше». Митинг и шествие по центру Минска, как и в прошлый раз, были малочисленными, а силовики никак им не препятствовали. При этом стоит заметить, что одновременно власти так и не дали официального разрешения на проведение митинга в поддержку интеграции, в следствие чего его организаторы побоялись выходить на улицу.Необходимо отметить еще одну немаловажную деталь. В отличие от всего периода проведения переговоров по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, на протяжении всего 2019 года западные страны формально находились в стороне от происходящего, считая, что заявлений Лукашенко о защите независимости страны и его негативного отношения к предложениям из Кремля будет достаточно для того, чтобы Минск и Москва продолжили оставаться не более чем партнерами. Однако накануне встречи 20 декабря ситуация стала меняться, и в ЕС, по всей видимости, почувствовали угрозу своим позициям в Белоруссии. Как считают эксперты, именно поэтому в оппозиционных СМИ и появился весьма скандальный материал об убийствах в конце 1990-х годов политических оппонентов Лукашенко. Эта тема, которую и оппозиция, и западные страны за двадцать лет поднимали уже не раз, долгое время оставалась забытой. Однако именно сейчас, когда Лукашенко и Путин действительно могут прийти к каким-то серьёзным соглашениям между собой, ее снова решили использовать. Более того, за месяц до «признания» одного из участников похищений и убийств белорусских политиков, в интернете появился и признанный сегодня экстремистским фильм о Лукашенко живущего в Польше блогера НЕХТА, который, по сути, был нарезкой старых фильмов о белорусском лидере, в том числе и известной российской серии «Крестный батька». По мнению аналитиков, подобное информационное давление на официальный Минск должно было напомнить Лукашенко о том, что наметившееся сближение Белоруссии и Запада может быть свернуто в любой момент, если республика снова начнёт движение в сторону России. Однако, как показали итоги переговоров в Санкт-Петербурге, этого пока не случилось, а интеграция, похоже, переносится на следующий год.Как известно, 20 декабря в Северной столице состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. Его темы были известны заранее — итоги развития интеграционного взаимодействия в 2019 году, а также вопросы, касающиеся стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции. Однако наибольшее внимание СМИ на саммите было уделено очередной встрече Лукашенко и Путина. И, как отмечают аналитики, первоначальная риторика белорусского лидера говорила о том, что он вполне был готов идти на компромисс. При этом обставлено все было, как и в прошлые годы, словами об успехах в белорусско-российских отношениях и полной открытости Белоруссии к сотрудничеству с Россией. Вместе с тем последующие события подтвердили опасения экспертов о том, что за красивыми словами обоих лидеров о необходимости интеграции по-прежнему нет никаких решений, которые могли бы вывести интеграционную тематику на уровень практической реализации.Как и предполагалось, общение Путина и Лукашенко прошло за закрытыми дверями, а его итоги оказались вполне предсказуемыми. При этом стоит отметить, что белорусские СМИ поспешили объявить о том, что стороны все же сумели договориться по нефтегазовым вопросам, сославшись на заявление белорусского лидера. На самом же деле президент Белоруссии не сказал ничего нового, только подтвердив нерешенность насущных проблем белорусско-российских отношений. По словам Лукашенко, он и Путин «концептуально договорились, что в будущем году Белоруссия покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд кубометров газа» и «по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24−25 млн тонн нефти, цены будут не выше уровня текущего 2019 года». Таким образом, белорусский лидер фактически подтвердил то, что уже и так свершилось. Можно напомнить, что Минск и Москва согласовали индикативный баланс на поставку нефти в следующем году в размере тех же 24 млн тонн еще в начале декабря. При этом ни российская сторона, ни Лукашенко в Санкт-Петербурге не рассказали о судьбе так называемой перетаможки, которую, по предыдущим заявлениям представителей России, Минск в 2020 году может и не получить.Аналогичная ситуация наблюдается и по вопросу газа. Никто в Москве и не говорил о сокращении поставок голубого топлива в Белоруссию, а нынешняя стоимость газа вполне устраивает «Газпром», неплохо зарабатывающий на белорусском рынке. Более того, как отметил после переговоров министр экономического развития России, оказалось, что на самом деле лидеры так и не смогли достигнуть договоренности по трем группам вопросов: в газовой и нефтяной сферах, а также по налоговому законодательству. Именно эти проблемы и блокируют финальные договоренности, а значит, никаких прорывных решений в Санкт-Петербурге принято не было. Все остальные вопросы, которые удалось согласовать, по сути, не являются критичными в белорусско-российских отношениях и от их решения процесс реального сближения двух стран не сдвинется с места.В конечном счете Минску и Москве вряд ли удастся в течение обозримого будущего решить ключевые вопросы дальнейшей интеграции. Учитывая тот факт, что из Кремля периодически напоминают о том, что странам следует унифицировать налоговые системы, а также наконец-то сформировать работающие наднациональные органы, процесс развития Союзного государства не будет быстрым. Это связано в том числе и с тем, что Александр Лукашенко, действительно готовый идти на тесную экономическую интеграцию, не планирует делиться никакими властными полномочиями у себя в стране. Особенно накануне очередных президентских выборов. По всей видимости, в Москве это также понимают, а потому предпочитают ждать, формально не отказывая в помощи своим партнерам. Поэтому наиболее вероятным вариантом развития событий в ближайшее время будет подписание на прежних условиях соглашения по поставкам газа в Белоруссию на 2020 год, а также согласование механизма «перетаможки», который должен будет минимально компенсировать Минску его потери от налогового маневра. На большее при существующей позиции белорусских властей Минску рассчитывать не приходится. Однако и этих уступок Белоруссии вполне хватит, чтобы еще какое-то время затягивать принятие окончательного решения по интеграции и добиваться наиболее выгодных для себя условий развития Союзного государства.источник