Американские игры вокруг В«Северного потока вЂ“ 2В», или Когда лопнет терпение немцев?
С подписанием Трампом 21 декабря закона о военном бюджете США (National Defense Authorization Act) на 2020 финансовый год вступили в силу санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2».
Санкции сработали. Зарегистрированная в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб газопровода, очень оперативно, несмотря на глубокую ночь в Европе и начало уик-энда, уведомила о приостановке своих работ. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.
Политическое давление из Америки на немцев достигло очень высокого уровня. 19 декабря американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили Allseas против «форсирования» строительства «Северного потока – 2» (на самом деле строительство давно искусственно затягивается).
В письме американских сенаторов говорится, что, если компания продолжит работать «хотя бы один день» после подписания закона (Трамп подписал его два дня спустя после письма), она столкнётся с «потенциально разрушительными юридическими и экономическими санкциями».
Санкции США грозят Allseas блокировкой всех её транзакций, осуществляемых через американскую финансовую систему, наложением ареста на находящуюся в юрисдикции США собственность, включая штаб-квартиру дочернего предприятия Allseas USA в Хьюстоне, заморозкой финансовых активов в американских банках и задержанием судов или материалов компании на территории или в территориальных водах Соединённых Штатов.
Всё ради того, чтобы новый магистральный газопровод не соединил Россию и Германию и чтобы заставить немцев покупать гораздо более дорогой американский сжиженный природный газ.
Есть в американских санкциях любопытный момент. Казалось бы, логично было распространить их на все работы, связанные со строительством «Северного потока – 2», но касаются они только трубоукладочных работ на глубинах свыше 100 футов, т. е. около 30 метров, а остающаяся неуложенной часть трубопровода проходит в основном на меньших глубинах. По состоянию на 30 октября компании Nord Stream 2 AG, занимающейся постройкой газопровода, оставалось пройти около 300 км. При скорости укладки около 5 км в сутки завершение морских работ можно было бы ожидать максимум в первые дни января 2020 года. И даже если Allseas решит «дуть на воду», не возобновит работы и выйдет из проекта, похоронить российско-германский газопровод, практически уже построенный, не удастся.
В немецком порту Мукран на острове Рюген в Германии, где располагается терминал «Северного потока – 2», уже находится российское судно-трубоукладчик «Фортуна». Скорость работ у него меньше, чем у трубоукладчиков Allseas, но задержка на несколько недель принципиального значения не имеет.
Главное значение американских санкций против «Северного потока – 2» в другом. Их наглым характером Вашингтон перешёл «красную линию» в отношениях с европейскими союзниками, в первую очередь с Германией. Берлин уже делал предупреждения на этот счёт. «Наша позиция в отношении экстерриториальных санкций ясна: мы отвергаем их», – заявил пресс-секретарь федерального министра экономики Питер Альтмайер (ХДС). Позиция министра иностранных дел ФРГ Хейко Мааса была сформулирована так же жёстко: «Европейская энергетическая политика решается в Европе, а не в Соединённых Штатах».
Американские санкции против «Северного потока – 2» «представляют собой вмешательство в наши внутренние дела», указывается в заявлении правительства ФРГ, опубликованном 21 декабря. «Для Трампа Евросоюз и Германия, очевидно, не союзники и не партнеры, а вассалы, которые облагаются данью… Мы не будем кланяться этим методам вымогательства», – приводит Zeit слова лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютценича (партия входит в правящую коалицию ХДС/СДПГ).
Канцлер Ангела Меркель пока пытается смягчить ситуацию и уходит от определённости. «Я не вижу иной возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не принимаем такую практику». Однако даже эту расплывчатую фразу Bild трактовала как «объявление войны» Дональду Трампу. Публикацию Bild многие в Германии считают ходом, призванным продемонстрировать немецкому обществу твёрдую позицию госпожи бундесканцлерин в защите национальных интересов.
Степень возмущения немцев американскими методами ещё предстоит оценить. Предпринимательским кругам Германии это несёт огромные убытки. В. Путин во время большой пресс-конференции 19 декабря привёл экспертные оценки, по которым Евросоюз уже потерял от действий антироссийских санкций примерно 240 миллиардов долларов.
«Санкции против «Северного потока – 2» – это удар по Европе и близкому союзнику – Германии. Настало время Берлину и Брюсселю занять ясную политическую позицию и ответить целенаправленными мерами. На карту поставлена независимость Европы в сфере энергетической политики»,
– говорит президент Германо-российской промышленной палаты и глава концерна OMV Райнер Зеле.
А официальный представитель фракции «Альтернативы для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что ситуация вокруг газопровода «Северный поток – 2» свидетельствует о капитуляции Германии перед США. Так это или не так, покажут ближайшие дни.
Санкционная война выходит на новый уровень. Целясь в Россию, Америка ударила по союзникам в Европе. И самый сильный удар направлен на Германию.
Немцам есть чем ответить. Следует ожидать, что немецкая сторона ещё настойчивее, чем прежде, будет добиваться выведения «Северного потока – 2» и увязанных с ним газопроводов из-под действия так называемого Третьего энергопакета. Наверняка значительно затормозится (причём тормозить можно до бесконечности) строительство в Германии терминалов под американский СПГ, которые Меркель согласилась возвести, чтобы снизить американское давление. Однако уступки, на которые Меркель шла и, кажется, собирается идти дальше, для Вашингтона ничего не значат – давление на Германию из-за океана будет продолжаться.
И если уступчивость Ангелы Меркель по отношению к политике США, пытающихся сорвать ввод в строй российско-германского газопровода, примет аномальные формы, на следующих выборах в бундестаг все шансы выйти на первое место получит самая радикальная политическая сила ФРГ – партия «Альтернатива для Германии». А что это означает для Европы, объяснять не нужно.
Антон Каневский
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