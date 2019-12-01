Американские игры вокруг В«Северного потока вЂ“ 2В», или Когда лопнет терпение немцев?

С подписанием Трампом 21 декабря закона о военном бюджете США (National Defense Authorization Act) на 2020 финансовый год вступили в силу санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2».Санкции сработали. Зарегистрированная в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб газопровода, очень оперативно, несмотря на глубокую ночь в Европе и начало уик-энда, уведомила о приостановке своих работ. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.Политическое давление из Америки на немцев достигло очень высокого уровня. 19 декабря американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили Allseas против «форсирования» строительства «Северного потока – 2» (на самом деле строительство давно искусственно затягивается).В письме американских сенаторов говорится, что, если компания продолжит работать «хотя бы один день» после подписания закона (Трамп подписал его два дня спустя после письма), она столкнётся с «потенциально разрушительными юридическими и экономическими санкциями».Санкции США грозят Allseas блокировкой всех её транзакций, осуществляемых через американскую финансовую систему, наложением ареста на находящуюся в юрисдикции США собственность, включая штаб-квартиру дочернего предприятия Allseas USA в Хьюстоне, заморозкой финансовых активов в американских банках и задержанием судов или материалов компании на территории или в территориальных водах Соединённых Штатов.Всё ради того, чтобы новый магистральный газопровод не соединил Россию и Германию и чтобы заставить немцев покупать гораздо более дорогой американский сжиженный природный газ.Есть в американских санкциях любопытный момент. Казалось бы, логично было распространить их на все работы, связанные со строительством «Северного потока – 2», но касаются они только трубоукладочных работ на глубинах свыше 100 футов, т. е. около 30 метров, а остающаяся неуложенной часть трубопровода проходит в основном на меньших глубинах. По состоянию на 30 октября компании Nord Stream 2 AG, занимающейся постройкой газопровода, оставалось пройти около 300 км. При скорости укладки около 5 км в сутки завершение морских работ можно было бы ожидать максимум в первые дни января 2020 года. И даже если Allseas решит «дуть на воду», не возобновит работы и выйдет из проекта, похоронить российско-германский газопровод, практически уже построенный, не удастся.В немецком порту Мукран на острове Рюген в Германии, где располагается терминал «Северного потока – 2», уже находится российское судно-трубоукладчик «Фортуна». Скорость работ у него меньше, чем у трубоукладчиков Allseas, но задержка на несколько недель принципиального значения не имеет.Главное значение американских санкций против «Северного потока – 2» в другом. Их наглым характером Вашингтон перешёл «красную линию» в отношениях с европейскими союзниками, в первую очередь с Германией. Берлин уже делал предупреждения на этот счёт. «Наша позиция в отношении экстерриториальных санкций ясна: мы отвергаем их», – заявил пресс-секретарь федерального министра экономики Питер Альтмайер (ХДС). Позиция министра иностранных дел ФРГ Хейко Мааса была сформулирована так же жёстко: «Европейская энергетическая политика решается в Европе, а не в Соединённых Штатах».Американские санкции против «Северного потока – 2» «представляют собой вмешательство в наши внутренние дела», указывается в заявлении правительства ФРГ, опубликованном 21 декабря. «Для Трампа Евросоюз и Германия, очевидно, не союзники и не партнеры, а вассалы, которые облагаются данью… Мы не будем кланяться этим методам вымогательства», – приводит Zeit слова лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютценича (партия входит в правящую коалицию ХДС/СДПГ).Канцлер Ангела Меркель пока пытается смягчить ситуацию и уходит от определённости. «Я не вижу иной возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не принимаем такую практику». Однако даже эту расплывчатую фразу Bild трактовала как «объявление войны» Дональду Трампу. Публикацию Bild многие в Германии считают ходом, призванным продемонстрировать немецкому обществу твёрдую позицию госпожи бундесканцлерин в защите национальных интересов.Степень возмущения немцев американскими методами ещё предстоит оценить. Предпринимательским кругам Германии это несёт огромные убытки. В. Путин во время большой пресс-конференции 19 декабря привёл экспертные оценки, по которым Евросоюз уже потерял от действий антироссийских санкций примерно 240 миллиардов долларов.«Санкции против «Северного потока – 2» – это удар по Европе и близкому союзнику – Германии. Настало время Берлину и Брюсселю занять ясную политическую позицию и ответить целенаправленными мерами. На карту поставлена независимость Европы в сфере энергетической политики»,– говорит президент Германо-российской промышленной палаты и глава концерна OMV Райнер Зеле.А официальный представитель фракции «Альтернативы для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что ситуация вокруг газопровода «Северный поток – 2» свидетельствует о капитуляции Германии перед США. Так это или не так, покажут ближайшие дни.Санкционная война выходит на новый уровень. Целясь в Россию, Америка ударила по союзникам в Европе. И самый сильный удар направлен на Германию.Немцам есть чем ответить. Следует ожидать, что немецкая сторона ещё настойчивее, чем прежде, будет добиваться выведения «Северного потока – 2» и увязанных с ним газопроводов из-под действия так называемого Третьего энергопакета. Наверняка значительно затормозится (причём тормозить можно до бесконечности) строительство в Германии терминалов под американский СПГ, которые Меркель согласилась возвести, чтобы снизить американское давление. Однако уступки, на которые Меркель шла и, кажется, собирается идти дальше, для Вашингтона ничего не значат – давление на Германию из-за океана будет продолжаться.И если уступчивость Ангелы Меркель по отношению к политике США, пытающихся сорвать ввод в строй российско-германского газопровода, примет аномальные формы, на следующих выборах в бундестаг все шансы выйти на первое место получит самая радикальная политическая сила ФРГ – партия «Альтернатива для Германии». А что это означает для Европы, объяснять не нужно.Антон Каневский