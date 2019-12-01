Смертельно больных украинцев лучше угробят на родине, чем пустят в Россию

Калужский онкологический диспансер — новенькое здание, достойная аппаратура, хорошие врачи. Калужская область вообще воспряла удивительным образом. Еще лет пятнадцать назад захудалая, выморочная провинция, сейчас это продвинутый край с классными дорогами, возрожденной деревней и высокотехнологичным производством. Если живешь тут постоянно, как бы не замечаешь перемен. Но шок испытывает человек, вернувшийся сюда после долгой разлуки. Даже если повод возвращения совсем не радостный.Место в платной палате здешнего онкодиспансера — 800 рублей в сутки. Совсем недорого по сравнению с Москвой или Украиной. Химеотерапию проходят две женщины, подруги по несчастью. Одна местная уроженка, давным-давно уехавшая в Крым. Другая — украинка из-под Чернигова.После воссоединения крымская медицина получила огромное федеральное финансирование. Из материка шлют супер-современную технику. Однако невыдавленное самостийное прошлое словно множит эти усилия на ноль. В одной ступе толкутся корысть и непрофессионализм. Как говорится, лечиться в Симферополе себе дороже. Впрочем, постукраинская крымская реальность может показаться счастьем по сравнению с сегодняшней Украиной.Если есть рай на земле, так он на Черниговщине. Жирная земля, тенистые леса, белые храмы, полноводная Десна и целая россыпь иных рек, красивых и чистых. Когда южнее за Днепром стоит нестерпимая летняя жара, тут прохлада и благодать. Казалось бы, живите, люди, радуйтесь.В большом и еще недавно богатом черниговском селе, откуда приехала в калужский диспансер эта женщина, осталось несколько целых домов. Остальные осыпаются грудой кирпичей и проросшими деревом крышами пустых свинарников. Народ не просто разъехался, люди реально убежали, бросив нажитое. Наша героиня держится из последних сил. Сама больная, не может оставить мужа-инвалида, «справную хату» и курей-уток. Так случилось, что практически вся родня, четыре десятка человек, за последние четверть века перебрались в Калугу. Обустроились, имеют работу и бизнес. Устали звать свою маму Марию. Единственное, чем рады помочь — привозят сюда и лечат, полностью за собственный счет.Следующий курс лечения намечен на лето. До того украинская пациентка должна оформить загранпаспорт. Придется самой добираться до областного центра, беспокоиться, платить гроши. Иначе киевская власть не позволит ей ехать в Россию. При самых упоротых президентах, от Ющенко до Порошенко, можно было пересекать кордон по внутреннему паспорту. Команда Зеленского отобрала это право.Если конкретней, с 1 марта официальный Киев запретил украинцам выезжать в РФ по прежним документам. Теперь и детям, и взрослым для выезда необходима пресловутая безвизовая «биометрика», по которой можно батрачить на польских фермах или таскать мусорные баки в Словакии. Дело хорошее, иначе зачем стояла на Майдане буквально вся Галичина.Но как быть, если ежегодно сотни тысяч восточных украинцев ездили в Россию на ту же поминальную Радоницу. Они живут рядом, рождаются и помирают по обе стороны границы. Нынешней весной Радоница после Пасхи — 28 апреля. На Украине называют этот день «гробки» и обязательно идут на кладбища помянуть своих усопших. Множество таких могил остались на российской территории. Получается, на нынешних поминках каждый должен иметь загранпаспорт.Нас рвут по живому, и только мертвые сраму не имут. А жизнь очень быстро посылает «ответку», жесткую и неожиданную. Вот есть на Украине признанные национальные бренды. Не только сало и горилка — символом качества и вкуса всегда считалась знаменитая черниговская картошка. Увы, нынешней осенью цена на украинскую картоплю оказалась в 3.5 раза выше, чем в прошлый сезон. Причем небывалый вал импортных поставок зимние ценники не снизил.Любопытно, что у соседей из Брянщины, Курской и Белгородской областей картофель на порядок дешевле. Вроде не было по обе стороны границы засухи, вспышки массовых растительных инфекций или какой-нибудь другой библейской саранчи. Что же тогда случилось на щедрых полях этой типа великой аграрной державы? Трудно поверить, но факт: импорт картошки на Украину вырос в 700 раз. А самое невероятное, особенно при постоянных киевских воплях о «стране-оккупанте», наиболее активно они закупают «второй хлеб» у России.— Ситуация остается плачевной. Российский картофель активно продается в сетях супермаркетов, на наших базарах и лотках. Нельзя винить импортеров — при более чем двукратной разнице в цене на продукцию грех не воспользоваться возможностью для заработка, — сокрушается Александр Хорев, шеф сектора «Овощи и фрукты» крупнейшего аналитического агентства «АПК-Информ».Украинцы словно забыли, как голосовали за независимость под лозунгом «прекращаем кормить Россию». Совсем немного им хватило, чтобы из крупнейшего экспортера сельхозпродукции превратиться в импортера. Речь о самом что ни на есть национальном харче — картофеле, свинине, молочке. Грустная шутка — украинское сало и молоко уехало в Европу. Точнее, уехали люди, которые не разгинали спины в домашних хозяйствах и животноводческих фермах.Например, массовый импорт свинины на Украину начался в 2018-м. Напомним, всеукраинская радость «обретения безвиза» случилась весной 2017-го. Селяне сразу поняли, что куда выгоднее работать на польского пана, чем делать то же самое на земляков-бандитов, перекупщиков и аграрных баронов, которые платят сущие копейки. В результате посевные площади резко сокращаются, выращивать скотину элементарно некому. Местная свинина исчезает из продажи, зато на украинском мясном рынке вовсю конкурируют Москва и Варшава.Еще год назад эта страна входила в топ-5 экспортеров сливочного масла. Теперь рост импорта цельномолочной продукции составил 42%. сливочного масла 33%, сыров 77%. Ни и картошка, половина которой завозится из России. Патриоты-бандеровцы утешаются тем, что значительная часть поставок идет через Белоруссию. Сябры радостно аплодируют майданному идиотизму — их гешефт на картофельном транзите гораздо больше, чем на креветках и хамоне.Нормальных пояснений тут не найти. Процитируем недавнюю информацию из Крыма. Сообщает пограничное КПП «Джанкой»: «В ходе таможенного досмотра за фанерной стенкой салона микроавтобуса выявлено 59 гироскутеров и 12 электросамокатов в заводской упаковке. Водитель пояснил, что все это приобрел в интернет-магазине Керчи на общую сумму 5,5 тыс долларов США и вез в подарок родственникам и друзьям. О том, что товар подлежит письменному декларированию, не знал».Гироскутеры SMART и самокаты KUGO тащил с «аннексированной территории» на батькивщину житель украинского Мелитополя. Смешно представить, как семьдесят его родичей, получив креативные подарки, летают по тамошним буеракам. А если серьезно, по утверждению неудачливого контрабандиста, закупиться техникой Made in PRC в Крыму оказалось заметно дешевле, чем в украинской интернет-торговле. Даже учитывая, что курс доллара на Украине падает.Как произошло подобное, тем более при лютых антикрымских санкциях — понять сложно. Казалось, еще недавно киевские СМИ подымали радостный хайп- мол, глобальная виртуальная торговая площадка AliExpress перестала работать с Республикой Крым, не берет даже «замаскированные» заказы отсюда. Замена адреса, VPN, отключение геолокации, виртуальные российские карты на полуострове больше не помогают. Однако покупки задержанный сделал именно через крымский АлиЕкспресс.В отношении мелитопольца возбудили административное дело, статья 16.2 КоАП РФ «недекларирование». Вкатали серьезный штраф, конфисковали скутеры. А накануне в крымском пункте пропуска «Армянск» были остановлены две жительницы Херсонской области. Дамы спрятали по сумкам 37 кг биодобавок российского производства. Оправдывались: «Шо такое, у нас оно дороже…»Илья Сергее