В«Мордой в пол и в клеткуВ»: В Киеве, наконец, вспомнили, как поступать с нацистами

Украинские силовики, наконец, вспомнили, как следует себя вести с охамевшими от безнаказанности радикалами и продемонстрировали похвальную для современной Украины нетолерантность к «патриотически настроенным гражданам». Ну а нацисты, судя по жалобно-агрессивным воплям в соцсетях, явно не ожидали, что в облагороженной майданом стране могут так неблагородно поступить с захысныкамы и хероями.Заседание Киевского Апелляционного суда по делу одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось знатным побоищем. Причём получали в основном так называемые побратимы Юлии Кузьменко, арест которой и пытались опротестовать в суде. Утром 20 декабря судья перенёс рассмотрение дела об апелляции на четыре дня. Радикалы, находившиеся в зале заседаний, чтобы поддержать «боевую подругу» не согласились на отсрочку и по старой доброй «хероической традиции» захватили суд.Несколько десятков отморозков решили устроить привычный дебош, зная, что полиция их не тронет, а судьи могут струхнуть и отпустить убийцу. Однако стандартная патриотическая вакханалия внезапно пошла не по плану. На захват суда удивительно оперативно отреагировала полиция. На место прибыл спецназ, и вместо вежливых переговоров с «они же детьми» без раздумий пошёл на штурм. Как позже рассказывали немногие, кому удалось сбежать, силовики не церемонились и в буквальном смысле втоптали в пол почти полсотни «активистов».Группу поддержки убийцы знатно отмудохали, скрутили и погрузили в автозаки. Одного из «патриотов» приложили так, что вынесли его из суда уже на носилках. Саму Кузьменко оперативно отправили назад в СИЗО, причём тоже без особых церемоний.Порохоботы и сами радикалы теперь поднимают шум в медиа, обвиняя власть в репрессиях, угрожая новой люстрацией и Майданом. Однако все эти жалобы, опять же неожиданно для многих власть просто проигнорировала. Как отметил один из киевских политологов, дело по убийцам Шеремета вполне может стать тем самым триггером, который, наконец, проведет красную черту между властью и радикалами и заставит Банковую зачистить нацистский лагерь.Учитывая, что сам министр МВД Украины держит собственную армию радикалов, вряд ли стоит рассчитывать на прозрение правоохранителей. Скорее всего, это была, к сожалению, разовая акция, а не сигнал к тотальной зачистке.Источник