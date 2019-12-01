НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Игнорирование обязательств, третий звонок и разворованный взорванный мост

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии боевого соприкосновения имела тенденцию к обострению.Боевики вооруженных формирований Украины осуществили пять обстрелов нашей территории, применив 82-мм миномёты, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и автоматическое стрелковое оружие.Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 208 раз; восемь защитников Республики погибли, четверо получили ранения. Среди мирного населения ранения получили два человека, повреждены семь объектов гражданской инфраструктуры.ИГНОРИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВСостоявшееся на этой неделе в Минске заседание Контактной группы в очередной раз показала несостоятельность украинского руководства и полную деградацию Украины как государства. Эта встреча была последней возможностью президента Зеленского доказать, что он может влиять на ход событий, управлять своим государством и отвечать за свои слова. Но представители Киева на Минских переговорах не выполнили договоренностей, которые обязался реализовать преЗЕдент во время саммита Н4 в Париже. Этот факт очень сильно ударит по его имиджу, и страны-гаранты выполнения Минских соглашений наверняка дадут должную оценку таким действиям президента Украины.В гуманитарной подгруппе при обсуждении темы обмена пленных выяснилось, что Украина не может предоставить правовой механизм юридической очистки и освобождения лиц, подлежащих обмену. Более того, украинская сторона в очередной раз начала прибегать к попыткам разделить обмен на несколько этапов, как это было в 2017 году. Тогда, несмотря на то, что обмен состоялся, Украина не выполнила до конца свои обязательства: в последний момент тогдашний представитель Киева в гумподгруппе Ирина Геращенко лично вычеркнула из списка на обмен 20 человек, один из которых потом был зверски убит в колонии в Львовской области.Обсуждение в гумподгруппе вопросов обмена пленными затянулось до глубокой ночи, далеко выйдя за рамки запланированного времени. Работа прерывалась по инициативе украинских представителей, но консультации с Киевом так ни к чему и не привели - из-за отсутствия у украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, участвующих в обмене, достигнуть договорённости не удалось.В рабочей группе по безопасности представители Украины словно забыли об обязательствах, взятых Зеленским в Париже, и не предоставили предложения по новым участкам разведения сил и средств. Дату начала нового бессрочного режима прекращения огня в Донбассе определить не удалось, договорились продлевать предыдущее, объявленное ещё 21 июля, и в очередной раз стороны подтвердили приверженность режиму прекращения огня.Представители Киева в политической подгруппе также проигнорировали договоренности "нормандской четверки" и положения Комплекса мер и отказались решать вопрос о закреплении особого статуса Донбасса в украинской конституции.По словам наших представителей в Минске, работа кипела практически весь день, документы писались "на коленке". Но украинская сторона так и не смогла устранить все препятствия для реализации хотя бы одного пункта договорённостей лидеров "нормандской четвёрки".Остается надежда на согласование обмена пленными в рамках запланированной на 23 декабря видеоконференции, но риторика и поведение представителей Киева демонстрируют, что сделать это будет сложно.В целом поведение киевского руководства сейчас напоминает повадки девушки с пониженной социальной ответственностью, а вся ситуация в государстве Украина наглядно показывает, что смена директора не сделает бордель филармонией.ТРЕТИЙ ЗВОНОКПоведение украинского преЗЕдента начинает настораживать вызывать беспокойство даже у неспециалистов в области психиатрии. Диаметрально противоположные действия относительно своих же заявлений очень сильно смахивают на раздвоение личности и не могут уже быть объяснены "изворотливостью".Очередным звоночком стало "своё" трактование текста итогового коммюнике "нормандского саммита" Зеленским. Стороны договорились, что рабочим языком "нормандской четвёрки" является английский, следовательно, и документ, опубликованный на сайте Елисейского дворца, был на этом языке. То, что было опубликовано, всеми участниками встречи, в том числе и Зеленским, было подтверждено устно и озвучено на пресс-конференции после заседания. Но появившийся позже текст этого же документа на сайте президента Украины претерпел чудесные метаморфозы и имел ряд отличий. То ли англо-украинский словарь бракованный попался, то ли магнитные бури повлияли на переводчика… Но, скорее всего, просто была команда свыше, и факт подмены понятий налицо. Лингвистическая безграмотность отпадает сразу, поскольку ошибки появились в пунктах, фиксирующих ключевые моменты договоренностей: особый статус и линию соприкосновения.Еще раз прозвонило, когда Зеленский, вопреки Минским соглашениям, направил в Верховную Раду несогласованный с Донбассом проект закона о внесении изменений в конституцию, усиливающий власть президента в регионах, почему-то названный "о децентрализации". То есть, на саммите он подтверждает приверженность соблюдению Минских соглашений, а по возвращении в Киев делает все наоборот. Напомню, что пункт 11 подписанного 12 февраля 2015 года в Минске Комплекса мер определяет, что проведение конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, должно быть согласовано с представителями этих районов.Когда для украинского президента прозвенит третий звонок в политическом театре, сказать сложно, но вероятность того, что он может стать началом спектакля, в котором Зеленский окончательно потеряет возможность влиять на события и даже лишится своего поста, очень велика.РАЗВОРОВАННЫЙ МОСТКазалось бы, еще недавно постоянная рубрика "Мост в районе Станицы Луганской" должна была закрыться после открытия восстановленного пролета сооружения. Но недаром ведь украинская сторона так долго согласовывала проект восстановления, а в итоге его никому не показала.На бумаге, скорее всего, весьма хлипкая и несуразная конструкция, оказавшаяся на деле уже согласованной на переговорах в Минске, выглядит не хуже Бруклинского моста или Золотых Ворот в Сан-Франциско. Вот только украинская прокуратура взяла и сравнила данные документации и то, что получилось в реальности. После чего сообщила о фактах злоупотреблений и хищений во время ремонта Станичного моста. Следствие считает, что чиновники "Луганской областной администрации" вступили в сговор с коммерческими структурами и, завысив стоимость работ, попытались присвоить бюджетные средства в размере более чем 10 млн грн.Хорошо, что украинские правоохранители пытаются бороться с коррупцией. Но мост то уже никто переделывать не будет. Но вот как себя поведёт эта конструкция, при создании которой большая часть работ проводилась лишь на бумаге с целью украсть деньги, остаётся только догадываться.БЕЗ ПОРОЖНЯКАВажным событием прошедшей недели стала пресс-конференция Владимира Путина. Она проходила после встречи в Париже и заседания Контактной группы в Минске, поэтому журналисты не могли не затронуть эти темы, и часть вопросов была посвящена урегулированию конфликта и проблемам Донбасса.Российский лидер в очередной раз подтвердил позицию Москвы, подчеркнув, что альтернативы Минским соглашениям нет. Самой главной проблемой, по мнению Путина, является то, что у Киева нет желания решать проблему восточных регионов Украины в диалоге с их жителями. По словам президента России, "нужен прямой диалог Киева с Донбассом, а его нет" из-за позиции украинской стороны. При этом он отметил, что Киев сам давно признал существование ЛНР и ДНР, подписав Минские соглашения.Участники и зрители пресс-конференции отметили очень положительное отношение Путина к жителям Донбасса. По словам Путина, "в Донбассе живут гордые люди", и вообще - "Донбасс порожняк не гонит".Затронув широкий спектр тем, так или иначе связанный с Донбассом, российский лидер ясно дал понять, что Россия не отдаст регион на растерзание украинским радикалам и националистам.22 декабря — Луганск