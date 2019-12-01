НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Игнорирование обязательств, третий звонок и разворованный взорванный мост
Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
Минувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии боевого соприкосновения имела тенденцию к обострению.
Боевики вооруженных формирований Украины осуществили пять обстрелов нашей территории, применив 82-мм миномёты, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и автоматическое стрелковое оружие.
Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 208 раз; восемь защитников Республики погибли, четверо получили ранения. Среди мирного населения ранения получили два человека, повреждены семь объектов гражданской инфраструктуры.
ИГНОРИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Состоявшееся на этой неделе в Минске заседание Контактной группы в очередной раз показала несостоятельность украинского руководства и полную деградацию Украины как государства. Эта встреча была последней возможностью президента Зеленского доказать, что он может влиять на ход событий, управлять своим государством и отвечать за свои слова. Но представители Киева на Минских переговорах не выполнили договоренностей, которые обязался реализовать преЗЕдент во время саммита Н4 в Париже. Этот факт очень сильно ударит по его имиджу, и страны-гаранты выполнения Минских соглашений наверняка дадут должную оценку таким действиям президента Украины.
В гуманитарной подгруппе при обсуждении темы обмена пленных выяснилось, что Украина не может предоставить правовой механизм юридической очистки и освобождения лиц, подлежащих обмену. Более того, украинская сторона в очередной раз начала прибегать к попыткам разделить обмен на несколько этапов, как это было в 2017 году. Тогда, несмотря на то, что обмен состоялся, Украина не выполнила до конца свои обязательства: в последний момент тогдашний представитель Киева в гумподгруппе Ирина Геращенко лично вычеркнула из списка на обмен 20 человек, один из которых потом был зверски убит в колонии в Львовской области.
Обсуждение в гумподгруппе вопросов обмена пленными затянулось до глубокой ночи, далеко выйдя за рамки запланированного времени. Работа прерывалась по инициативе украинских представителей, но консультации с Киевом так ни к чему и не привели - из-за отсутствия у украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, участвующих в обмене, достигнуть договорённости не удалось.
В рабочей группе по безопасности представители Украины словно забыли об обязательствах, взятых Зеленским в Париже, и не предоставили предложения по новым участкам разведения сил и средств. Дату начала нового бессрочного режима прекращения огня в Донбассе определить не удалось, договорились продлевать предыдущее, объявленное ещё 21 июля, и в очередной раз стороны подтвердили приверженность режиму прекращения огня.
Представители Киева в политической подгруппе также проигнорировали договоренности "нормандской четверки" и положения Комплекса мер и отказались решать вопрос о закреплении особого статуса Донбасса в украинской конституции.
По словам наших представителей в Минске, работа кипела практически весь день, документы писались "на коленке". Но украинская сторона так и не смогла устранить все препятствия для реализации хотя бы одного пункта договорённостей лидеров "нормандской четвёрки".
Остается надежда на согласование обмена пленными в рамках запланированной на 23 декабря видеоконференции, но риторика и поведение представителей Киева демонстрируют, что сделать это будет сложно.
В целом поведение киевского руководства сейчас напоминает повадки девушки с пониженной социальной ответственностью, а вся ситуация в государстве Украина наглядно показывает, что смена директора не сделает бордель филармонией.
ТРЕТИЙ ЗВОНОК
Поведение украинского преЗЕдента начинает настораживать вызывать беспокойство даже у неспециалистов в области психиатрии. Диаметрально противоположные действия относительно своих же заявлений очень сильно смахивают на раздвоение личности и не могут уже быть объяснены "изворотливостью".
Очередным звоночком стало "своё" трактование текста итогового коммюнике "нормандского саммита" Зеленским. Стороны договорились, что рабочим языком "нормандской четвёрки" является английский, следовательно, и документ, опубликованный на сайте Елисейского дворца, был на этом языке. То, что было опубликовано, всеми участниками встречи, в том числе и Зеленским, было подтверждено устно и озвучено на пресс-конференции после заседания. Но появившийся позже текст этого же документа на сайте президента Украины претерпел чудесные метаморфозы и имел ряд отличий. То ли англо-украинский словарь бракованный попался, то ли магнитные бури повлияли на переводчика… Но, скорее всего, просто была команда свыше, и факт подмены понятий налицо. Лингвистическая безграмотность отпадает сразу, поскольку ошибки появились в пунктах, фиксирующих ключевые моменты договоренностей: особый статус и линию соприкосновения.
Еще раз прозвонило, когда Зеленский, вопреки Минским соглашениям, направил в Верховную Раду несогласованный с Донбассом проект закона о внесении изменений в конституцию, усиливающий власть президента в регионах, почему-то названный "о децентрализации". То есть, на саммите он подтверждает приверженность соблюдению Минских соглашений, а по возвращении в Киев делает все наоборот. Напомню, что пункт 11 подписанного 12 февраля 2015 года в Минске Комплекса мер определяет, что проведение конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, должно быть согласовано с представителями этих районов.
Когда для украинского президента прозвенит третий звонок в политическом театре, сказать сложно, но вероятность того, что он может стать началом спектакля, в котором Зеленский окончательно потеряет возможность влиять на события и даже лишится своего поста, очень велика.
РАЗВОРОВАННЫЙ МОСТ
Казалось бы, еще недавно постоянная рубрика "Мост в районе Станицы Луганской" должна была закрыться после открытия восстановленного пролета сооружения. Но недаром ведь украинская сторона так долго согласовывала проект восстановления, а в итоге его никому не показала.
На бумаге, скорее всего, весьма хлипкая и несуразная конструкция, оказавшаяся на деле уже согласованной на переговорах в Минске, выглядит не хуже Бруклинского моста или Золотых Ворот в Сан-Франциско. Вот только украинская прокуратура взяла и сравнила данные документации и то, что получилось в реальности. После чего сообщила о фактах злоупотреблений и хищений во время ремонта Станичного моста. Следствие считает, что чиновники "Луганской областной администрации" вступили в сговор с коммерческими структурами и, завысив стоимость работ, попытались присвоить бюджетные средства в размере более чем 10 млн грн.
Хорошо, что украинские правоохранители пытаются бороться с коррупцией. Но мост то уже никто переделывать не будет. Но вот как себя поведёт эта конструкция, при создании которой большая часть работ проводилась лишь на бумаге с целью украсть деньги, остаётся только догадываться.
БЕЗ ПОРОЖНЯКА
Важным событием прошедшей недели стала пресс-конференция Владимира Путина. Она проходила после встречи в Париже и заседания Контактной группы в Минске, поэтому журналисты не могли не затронуть эти темы, и часть вопросов была посвящена урегулированию конфликта и проблемам Донбасса.
Российский лидер в очередной раз подтвердил позицию Москвы, подчеркнув, что альтернативы Минским соглашениям нет. Самой главной проблемой, по мнению Путина, является то, что у Киева нет желания решать проблему восточных регионов Украины в диалоге с их жителями. По словам президента России, "нужен прямой диалог Киева с Донбассом, а его нет" из-за позиции украинской стороны. При этом он отметил, что Киев сам давно признал существование ЛНР и ДНР, подписав Минские соглашения.
Участники и зрители пресс-конференции отметили очень положительное отношение Путина к жителям Донбасса. По словам Путина, "в Донбассе живут гордые люди", и вообще - "Донбасс порожняк не гонит".
Затронув широкий спектр тем, так или иначе связанный с Донбассом, российский лидер ясно дал понять, что Россия не отдаст регион на растерзание украинским радикалам и националистам.
22 декабря — Луганск
Метки: {keywords}