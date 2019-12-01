Пять лет ЛНР. Председатель Пенсионного фонда ЛНР Татьяна Васильева: "За эти годы нам удалось завоевать доверие людей"
О становлении и развитии Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР в профессиональный праздник его сотрудников в рамках проекта "ЛНР 5 лет: с Республикой в сердце" ЛИЦ рассказывает руководитель ведомства Татьяна Васильева.
ВСЕ СНАЧАЛА
– Татьяна Михайловна, когда был создан Пенсионный фонд ЛНР? Какая ситуация с выплатами пенсий сложилась тогда в Республике?
– Пенсионный фонд Луганской Народной Республики был создан в соответствии с указом главы ЛНР от 25 ноября 2014 года. Ситуация на тот момент была, конечно, жуткая, потому что с июля 2014 года выплата пенсий на территории Республики не проводилась. То есть, к моменту создания Пенсионного фонда пенсия людям не платилась уже несколько месяцев.
А фактически наши сотрудники приступили к работе еще в начале сентября 2014 года. Я говорю о Луганске, потому что на территориях – в Алчевске, Красном Луче, других городах – специалисты Пенсионного фонда работали постоянно, их работа не прекращалась. А в Луганске "выпавшим" оказался только август, когда шли интенсивные боевые действия.
Уже 1 сентября и в газете "XXI век", и по радио объявили о том, что сотрудников Пенсионного фонда просят выходить на работу. И люди откликнулись. Практически на 80% это были специалисты, которые работали в Пенсионном фонде до войны. К их числу отношусь и я – в довоенное время работала заместителем начальника главного управления Пенсионного фонда в Луганской области. Я вышла на работу чуть позже, но тоже в сентябре. Хорошо помню, как меня обступили мои коллеги, мои девочки: "Татьяна Михайловна, вы вернулись, вы с нами?". На этом "с нами" мы и начали работу.
В Луганске все время находился мой коллега Владимир Григорьевич Вильховецкий, который в самые страшные дни присматривал за техникой, за кабинетами. Аппарат Пенсионного фонда и сегодня находится в том же здании, в тех же кабинетах, где располагался до войны. Здесь стояли наши компьютеры, наши серверы, на которых находилась база. Перед началом боевых действий мы что-то положили на жесткие диски, что-то припрятали, чтобы все это сохранить.
ПЕРВЫЕ ВЫПЛАТЫ
– Чем занимались в первое время?
– Создание Пенсионного фонда как структуры еще не означало, что в ЛНР моментально начнется выплата пенсий, на решение этого вопроса требовалось время. Первоначально мы проводили разовые выплаты в размере 1800 рублей по всем территориям, тогдашним главой ЛНР Валерием Болотовым был принят специальный нормативный документ. Готовились ведомости, частично этим занимались сотрудники почты. Я лично подписывала эти ведомости на улице Почтовой, где сегодня находится "Почта ЛНР" Потом мы стали готовить эти выплатные документы у себя, так как были проблемы с электроэнергией, территории во многих случаях были обесточены. Эта работа проводилась на базе Жовтневого Пенсионного фонда.
Как только начались эти первые выплаты, люди стали возвращаться, причем, их наплыв пошел в геометрической прогрессии. А еще не утихли боевые действия, было очень много проблем на прифронтовых территориях. Там люди только поднимались из подвалов, и создать нашим сотрудникам условия для работы было очень сложно. К примеру, в Первомайске здание управления Пенсионного фонда было разбито, в нем не было отопления, окон, крыши. Нам выделили два кабинета в администрации города, и мы начинали работать там. Потом, постепенно, оживали и оживали.
Тогда еще не было нормативной базы, приходилось работать на том, что было. Существовала украинская база – мы на ней и работали. А люди приходили, задавали вопросы, сдавали документы, кто-то приобретал статус пенсионера, кто-то собирался уезжать. Ведь война войной, а жизнь продолжалась. И людям нужно было чувствовать почву под ногами, поэтому они шли в Пенсионный фонд, в управления труда и социальной защиты.
ВАЖНЫЙ АПРЕЛЬ
– Когда началось формирование пенсионного законодательства Республики?
– В марте 2015 года Народный Совет ЛНР буквально за один день принял в двух чтениях закон "О назначении выплаты пенсий на территории Луганской Народной Республики", который вступил в действие с 1 апреля. То есть, Республика уже официально взяла на себя обязательство регулярно платить пенсии жителям. Поэтому апрель 2015-го стал для нашей структуры очень важным и очень сложным месяцем.
Первоначально цель была, конечно, чтобы при получении пенсий основная масса людей проходила через банк. Это более жесткая структура, где каждый человек предъявит документ – все-таки военные действия, люди стали съезжаться, и нужно было каким-то образом проводить идентификацию. Однако полностью реализовать эту идею не удалось. И уже к середине апреля, понимая, что не сможем закрыть апрельские выплаты, мы частично переформатировали ведомости, чтобы отдать на почту. Выплаты в Луганске мы тогда закрыли, но на территориях – не смогли.
Я даже сейчас не могу передать свои тогдашние волнения. Ведь нужно было, чтобы у людей появилось доверие к нашей системе, чтобы они поверили в то, что мы сможем наладить этот механизм. И очень показательным в этом плане стал май 2015 года, потому что мы в этом месяце не только майские пенсии выплатили, но и доплату за апрель. 25 мая мы все буквально выдохнули, закрыв выплаты двух месяцев по всей территории Республики. Ведь, по факту, люди девять месяцев были без пенсии – между июлем 2014-го и апрелем 2015-го. И завоевать доверие, доказать, что мы сможем платить – это дорогого стоит. Мы понимали, что нам нужно это сделать, не подвести, не подкачать – другого варианта просто не было. И сделали.
Но настороженность у людей до конца не исчезла. У нас же контингент специфический – пожилые люди, инвалиды, люди с различными заболеваниями. Их можно только "гладить по шерстке", никоим образом нельзя обидеть – ни словом, ни взглядом. И когда прошел июнь, потом июль – нам поверили. Мы уже выстроили схему, приучили людей к тому, что есть графики, по которым они будут получать пенсии. Выплата пенсий производится каждый месяц с 4-го по 25-е число, и каждому пенсионеру определен свой день.
ШАГИ ВПЕРЕД
– Какие еще вехи были на пути становления Пенсионного фонда?
Еще очень знаковым для нас стал январь 2016 года. В декабре 2015-го Народный Совет приняли закон, согласно которому пенсионный возраст для женщин в Республике был снижен до 55 лет. И к нам пошли не только те представительницы прекрасного пола, которые достигли этого возраста в 2016 году. Украина ведь с 2011-го уже сдвинула возраст выхода на пенсию. Так что к нам приходили и те, кто отметил 55-летие в 2014-м, в 2015 году. Мы в 2016-м только женщинам назначили около 40 тысяч пенсий. Кто-то из наших сотрудников даже шутил: "Первого мужчину на приеме мы увидели где-то к апрелю". Но и с этим мы тоже справились.
А потом в Республике начали постепенно повышаться пенсии. Мы двигались совсем небольшими шажками. Тем не менее, когда начинали работу, минимальная выплата была 1898 рублей, с июля нынешнего года она составляет 4000 тысячи рублей.
Менялись размеры не только минимальных, но и всех остальных видов пенсий. К примеру, мы увеличили пенсии с учетом стажа, чтобы поощрить людей за долголетний труд. Ведь есть у людей и 20 лет стажа, а есть и 40, и 50. Нужна была градация в размерах пенсий.
По состоянию на 30 июня у нас примерно 240 тысяч получателей пенсий были на "минималке". Градация, которая произошла в июле, привела к тому, что только 60 тысяч осталось на минимальной пенсии, остальные ушли в другие размеры выплат. Это тоже большой шаг.
Не забыли и о тех людях, которые сегодня работают в МВД, МГБ, МЧС, служат в Народной милиции. Определенный период времени эти люди оставались как бы выброшенными за борт, поскольку ничего не решалось по работникам этих структур. Но в марте 2018 года было принято постановление, которое урегулировало вопросы, связанные с их пенсионным обеспечением. То есть, эти люди – защитники порядка, гаранты нашей безопасности – тоже почувствовали уверенность в своем завтра.
Когда стали к нам возвращаться люди с Украины, тоже появилась необходимость принятия нормативных документов, потому что таких людей нужно было принимать на учет. Одно дело – та база, которая была до войны, но есть и те, кто уже на Украине оформляли пенсии. И здесь возникают большие сложности: Украина не идет ни на какой контакт с нами. Контакта нет, но люди-то живые есть. И на протяжении 2016-2019 годов было принято несколько постановлений. Их суть сводилась к одному: люди, которые возвращаются в Республику, должны получать здесь пенсии. Таких людей около 15 тысяч прошло, мы назначали им выплаты.
СЕРЬЕЗНЫЕ ИТОГИ
– Как отражаются в цифрах итоги вашей работы за пять лет?
– Конечно, за пять лет мы сделали очень многое. Это удалось благодаря постоянной поддержке главы Республики, Правительства ЛНР, которые нас, образно выражаясь, как амфору несут, понимая важность нашей работы для людей.
Если в цифрах: около 440 тысяч жителей Республики сегодня обеспечены пенсионными выплатами. За эти годы в ЛНР появилось примерно 84 тысячи новых пенсионеров. Около 300 тысяч получателей пенсий сделали перерасчеты, добавляя стаж, меняя какие-то сведения.
Пять лет показали, что практически не было сбоев в выплате пенсий. Каждый человек знает, что раз в месяц он получит заработанные им деньги, и он не будет ожидать месяц или два месяца, пока эти деньги появятся. Мы не просто стабильно платим пенсии, но и повышаем их размеры, при том, что экономическая ситуация в Республике, к сожалению, остается непростой.
Очередным важным шагом стало принятое Правительством Республики постановление, согласно которому с января 2020 года размер пенсионных выплат будет увеличен на 20%. Так что движение вперед продолжается, и я уверена, что оно не прекратится.
Еще, на мой взгляд, важно, что мы полностью перестроили систему работы, которая была у нас до войны. Создали подразделение, которое занимается непосредственно приемом граждан все пять рабочих дней в неделю. То есть, неприемных дней в Пенсионном фонде не бывает, мы готовы общаться с людьми ежедневно.
СОТРУДНИКИ-УНИВЕРСАЛЫ
– Насколько Пенсионный фонд ЛНР обеспечен кадрами?
– В нашей структуре сегодня действуют 17 территориальных управлений Пенсионного фонда ЛНР и одно подразделение, обслуживающее представителей силовых структур. В них работают более 1200 сотрудников. В основном, это те, кто работали в Пенсионном фонде до войны, и те, кто пришли первыми и помогли наладить работу ведомства в Республике.
Конечно, приходит и молодежь. Кто-то приживается, кто-то уходит. Ведь работать с пожилыми людьми очень непросто, необходим не просто определенный объем знаний, но, прежде всего, – терпение, умение слушать и сопереживать. Есть молодые сотрудники, которые обладают этими бесценными качествами, и мы с удовольствием принимаем их в свой коллектив и обучаем всему, что умеем сами. Потому что специалистов для работы в Пенсионном фонде, увы, не готовит ни один вуз. Кто-то занимается пенсиями, кто-то проверками, кто-то реестром застрахованных лиц – это вообще разные полюсные действия, направленные на единый результат. Можно быть хорошим юристом или финансистом, но при этом ты должен знать психологию, чтобы найти подход к любому человеку. При проверке документов нужно разбираться в бухгалтерии, кадровой работе, особенностях льготного пенсионирования в промышленном регионе. Нюансов множество. Так что учиться многому молодежи приходится уже в процессе работы. А в целом команда у нас хорошая. И сделать нам предстоит еще очень много.
– Что хотелось бы пожелать коллегам в их профессиональный праздник?
– Желаю всем вам, дорогие мои единомышленники, здоровья, благополучия, удачи, поддержки и понимания со стороны родных. И, конечно же, чтобы на нашей донбасской земле наконец наступил мир, и мы просто с удовольствием могли выполнять свою работу и радоваться тому, что она у нас есть.
22 декабря — Луганск
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