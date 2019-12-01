Пять лет ЛНР. Председатель Пенсионного фонда ЛНР Татьяна Васильева: "За эти годы нам удалось завоевать доверие людей"

О становлении и развитии Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР в профессиональный праздник его сотрудников в рамках проекта "ЛНР 5 лет: с Республикой в сердце" ЛИЦ рассказывает руководитель ведомства Татьяна Васильева.ВСЕ СНАЧАЛА– Пенсионный фонд Луганской Народной Республики был создан в соответствии с указом главы ЛНР от 25 ноября 2014 года. Ситуация на тот момент была, конечно, жуткая, потому что с июля 2014 года выплата пенсий на территории Республики не проводилась. То есть, к моменту создания Пенсионного фонда пенсия людям не платилась уже несколько месяцев.А фактически наши сотрудники приступили к работе еще в начале сентября 2014 года. Я говорю о Луганске, потому что на территориях – в Алчевске, Красном Луче, других городах – специалисты Пенсионного фонда работали постоянно, их работа не прекращалась. А в Луганске "выпавшим" оказался только август, когда шли интенсивные боевые действия.Уже 1 сентября и в газете "XXI век", и по радио объявили о том, что сотрудников Пенсионного фонда просят выходить на работу. И люди откликнулись. Практически на 80% это были специалисты, которые работали в Пенсионном фонде до войны. К их числу отношусь и я – в довоенное время работала заместителем начальника главного управления Пенсионного фонда в Луганской области. Я вышла на работу чуть позже, но тоже в сентябре. Хорошо помню, как меня обступили мои коллеги, мои девочки: "Татьяна Михайловна, вы вернулись, вы с нами?". На этом "с нами" мы и начали работу.В Луганске все время находился мой коллега Владимир Григорьевич Вильховецкий, который в самые страшные дни присматривал за техникой, за кабинетами. Аппарат Пенсионного фонда и сегодня находится в том же здании, в тех же кабинетах, где располагался до войны. Здесь стояли наши компьютеры, наши серверы, на которых находилась база. Перед началом боевых действий мы что-то положили на жесткие диски, что-то припрятали, чтобы все это сохранить.ПЕРВЫЕ ВЫПЛАТЫ– Создание Пенсионного фонда как структуры еще не означало, что в ЛНР моментально начнется выплата пенсий, на решение этого вопроса требовалось время. Первоначально мы проводили разовые выплаты в размере 1800 рублей по всем территориям, тогдашним главой ЛНР Валерием Болотовым был принят специальный нормативный документ. Готовились ведомости, частично этим занимались сотрудники почты. Я лично подписывала эти ведомости на улице Почтовой, где сегодня находится "Почта ЛНР" Потом мы стали готовить эти выплатные документы у себя, так как были проблемы с электроэнергией, территории во многих случаях были обесточены. Эта работа проводилась на базе Жовтневого Пенсионного фонда.Как только начались эти первые выплаты, люди стали возвращаться, причем, их наплыв пошел в геометрической прогрессии. А еще не утихли боевые действия, было очень много проблем на прифронтовых территориях. Там люди только поднимались из подвалов, и создать нашим сотрудникам условия для работы было очень сложно. К примеру, в Первомайске здание управления Пенсионного фонда было разбито, в нем не было отопления, окон, крыши. Нам выделили два кабинета в администрации города, и мы начинали работать там. Потом, постепенно, оживали и оживали.Тогда еще не было нормативной базы, приходилось работать на том, что было. Существовала украинская база – мы на ней и работали. А люди приходили, задавали вопросы, сдавали документы, кто-то приобретал статус пенсионера, кто-то собирался уезжать. Ведь война войной, а жизнь продолжалась. И людям нужно было чувствовать почву под ногами, поэтому они шли в Пенсионный фонд, в управления труда и социальной защиты.ВАЖНЫЙ АПРЕЛЬ– В марте 2015 года Народный Совет ЛНР буквально за один день принял в двух чтениях закон "О назначении выплаты пенсий на территории Луганской Народной Республики", который вступил в действие с 1 апреля. То есть, Республика уже официально взяла на себя обязательство регулярно платить пенсии жителям. Поэтому апрель 2015-го стал для нашей структуры очень важным и очень сложным месяцем.Первоначально цель была, конечно, чтобы при получении пенсий основная масса людей проходила через банк. Это более жесткая структура, где каждый человек предъявит документ – все-таки военные действия, люди стали съезжаться, и нужно было каким-то образом проводить идентификацию. Однако полностью реализовать эту идею не удалось. И уже к середине апреля, понимая, что не сможем закрыть апрельские выплаты, мы частично переформатировали ведомости, чтобы отдать на почту. Выплаты в Луганске мы тогда закрыли, но на территориях – не смогли.Я даже сейчас не могу передать свои тогдашние волнения. Ведь нужно было, чтобы у людей появилось доверие к нашей системе, чтобы они поверили в то, что мы сможем наладить этот механизм. И очень показательным в этом плане стал май 2015 года, потому что мы в этом месяце не только майские пенсии выплатили, но и доплату за апрель. 25 мая мы все буквально выдохнули, закрыв выплаты двух месяцев по всей территории Республики. Ведь, по факту, люди девять месяцев были без пенсии – между июлем 2014-го и апрелем 2015-го. И завоевать доверие, доказать, что мы сможем платить – это дорогого стоит. Мы понимали, что нам нужно это сделать, не подвести, не подкачать – другого варианта просто не было. И сделали.Но настороженность у людей до конца не исчезла. У нас же контингент специфический – пожилые люди, инвалиды, люди с различными заболеваниями. Их можно только "гладить по шерстке", никоим образом нельзя обидеть – ни словом, ни взглядом. И когда прошел июнь, потом июль – нам поверили. Мы уже выстроили схему, приучили людей к тому, что есть графики, по которым они будут получать пенсии. Выплата пенсий производится каждый месяц с 4-го по 25-е число, и каждому пенсионеру определен свой день.ШАГИ ВПЕРЕДЕще очень знаковым для нас стал январь 2016 года. В декабре 2015-го Народный Совет приняли закон, согласно которому пенсионный возраст для женщин в Республике был снижен до 55 лет. И к нам пошли не только те представительницы прекрасного пола, которые достигли этого возраста в 2016 году. Украина ведь с 2011-го уже сдвинула возраст выхода на пенсию. Так что к нам приходили и те, кто отметил 55-летие в 2014-м, в 2015 году. Мы в 2016-м только женщинам назначили около 40 тысяч пенсий. Кто-то из наших сотрудников даже шутил: "Первого мужчину на приеме мы увидели где-то к апрелю". Но и с этим мы тоже справились.А потом в Республике начали постепенно повышаться пенсии. Мы двигались совсем небольшими шажками. Тем не менее, когда начинали работу, минимальная выплата была 1898 рублей, с июля нынешнего года она составляет 4000 тысячи рублей.Менялись размеры не только минимальных, но и всех остальных видов пенсий. К примеру, мы увеличили пенсии с учетом стажа, чтобы поощрить людей за долголетний труд. Ведь есть у людей и 20 лет стажа, а есть и 40, и 50. Нужна была градация в размерах пенсий.По состоянию на 30 июня у нас примерно 240 тысяч получателей пенсий были на "минималке". Градация, которая произошла в июле, привела к тому, что только 60 тысяч осталось на минимальной пенсии, остальные ушли в другие размеры выплат. Это тоже большой шаг.Не забыли и о тех людях, которые сегодня работают в МВД, МГБ, МЧС, служат в Народной милиции. Определенный период времени эти люди оставались как бы выброшенными за борт, поскольку ничего не решалось по работникам этих структур. Но в марте 2018 года было принято постановление, которое урегулировало вопросы, связанные с их пенсионным обеспечением. То есть, эти люди – защитники порядка, гаранты нашей безопасности – тоже почувствовали уверенность в своем завтра.Когда стали к нам возвращаться люди с Украины, тоже появилась необходимость принятия нормативных документов, потому что таких людей нужно было принимать на учет. Одно дело – та база, которая была до войны, но есть и те, кто уже на Украине оформляли пенсии. И здесь возникают большие сложности: Украина не идет ни на какой контакт с нами. Контакта нет, но люди-то живые есть. И на протяжении 2016-2019 годов было принято несколько постановлений. Их суть сводилась к одному: люди, которые возвращаются в Республику, должны получать здесь пенсии. Таких людей около 15 тысяч прошло, мы назначали им выплаты.СЕРЬЕЗНЫЕ ИТОГИ– Конечно, за пять лет мы сделали очень многое. Это удалось благодаря постоянной поддержке главы Республики, Правительства ЛНР, которые нас, образно выражаясь, как амфору несут, понимая важность нашей работы для людей.Если в цифрах: около 440 тысяч жителей Республики сегодня обеспечены пенсионными выплатами. За эти годы в ЛНР появилось примерно 84 тысячи новых пенсионеров. Около 300 тысяч получателей пенсий сделали перерасчеты, добавляя стаж, меняя какие-то сведения.Пять лет показали, что практически не было сбоев в выплате пенсий. Каждый человек знает, что раз в месяц он получит заработанные им деньги, и он не будет ожидать месяц или два месяца, пока эти деньги появятся. Мы не просто стабильно платим пенсии, но и повышаем их размеры, при том, что экономическая ситуация в Республике, к сожалению, остается непростой.Очередным важным шагом стало принятое Правительством Республики постановление, согласно которому с января 2020 года размер пенсионных выплат будет увеличен на 20%. Так что движение вперед продолжается, и я уверена, что оно не прекратится.Еще, на мой взгляд, важно, что мы полностью перестроили систему работы, которая была у нас до войны. Создали подразделение, которое занимается непосредственно приемом граждан все пять рабочих дней в неделю. То есть, неприемных дней в Пенсионном фонде не бывает, мы готовы общаться с людьми ежедневно.СОТРУДНИКИ-УНИВЕРСАЛЫ– В нашей структуре сегодня действуют 17 территориальных управлений Пенсионного фонда ЛНР и одно подразделение, обслуживающее представителей силовых структур. В них работают более 1200 сотрудников. В основном, это те, кто работали в Пенсионном фонде до войны, и те, кто пришли первыми и помогли наладить работу ведомства в Республике.Конечно, приходит и молодежь. Кто-то приживается, кто-то уходит. Ведь работать с пожилыми людьми очень непросто, необходим не просто определенный объем знаний, но, прежде всего, – терпение, умение слушать и сопереживать. Есть молодые сотрудники, которые обладают этими бесценными качествами, и мы с удовольствием принимаем их в свой коллектив и обучаем всему, что умеем сами. Потому что специалистов для работы в Пенсионном фонде, увы, не готовит ни один вуз. Кто-то занимается пенсиями, кто-то проверками, кто-то реестром застрахованных лиц – это вообще разные полюсные действия, направленные на единый результат. Можно быть хорошим юристом или финансистом, но при этом ты должен знать психологию, чтобы найти подход к любому человеку. При проверке документов нужно разбираться в бухгалтерии, кадровой работе, особенностях льготного пенсионирования в промышленном регионе. Нюансов множество. Так что учиться многому молодежи приходится уже в процессе работы. А в целом команда у нас хорошая. И сделать нам предстоит еще очень много.– Желаю всем вам, дорогие мои единомышленники, здоровья, благополучия, удачи, поддержки и понимания со стороны родных. И, конечно же, чтобы на нашей донбасской земле наконец наступил мир, и мы просто с удовольствием могли выполнять свою работу и радоваться тому, что она у нас есть.22 декабря — Луганск