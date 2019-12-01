Welt: Москва знала о санкциях США и не сидела сложа руки



«Русские, безусловно, разгневаны тем, что американцы ввели санкции против „Северного потока —2“, — считает Ваннер. — Они, однако, к этому готовы. Они знали, что дело до этого дойдёт. Строительство трубопровода практически завершено: по некоторым данным, осталось проложить от 170 до 300 километров. Русские действительно подготовились: по всей Европе у них склады с газопроводными трубами, техническим оборудованием и запасными частями.

В свою очередь, исполнительный директор компании Nord Stream 2 Маттиас Варниг в последних интервью всегда отчётливо давал понять, что они во что бы то ни стало закончат строительство трубопровода. По его словам, в случае необходимости сварка труб будут производиться на суше, доставлять к месту назначения их будут на судах, а их прокладкой будут заниматься водолазы.

На специальных трубоукладочных суднах швейцарской компании Allseas всё это, конечно же, можно было бы сделать гораздо быстрее. Поэтому задержек избежать не удастся. Впрочем, русские заверили, что не позволят американцам сорвать проект и закончат строительство.

Что же касается клиентов в Западной Европе, то они могут не переживать, что они останутся без газа из-за задержек: ведь вчера русские продлили с украинцами контракт о транзите газа через Украину на пять лет».



Москва, конечно, недовольна, санкциями США против «Северного потока —2», однако она прекрасно знала, что рано или поздно это случится, и не сидела сложа руки. Об этом сообщил в эфире корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.источник