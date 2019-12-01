В«Торпеда В«ПосейдонВ» доплыла до СШАВ»: военные фейки СМИ за неделю

В рубрике «Чтиво выходного дня» «Военное обозрение» продолжает знакомить читателей с уникальными по своему абсурду материалами и заголовками, появившимися в средствах массовой информации и на информационных порталах в течение недели. Речь идёт о материалах с претензией на освещение событий военной и военно-технической направленности.18 декабря сайт «авиа.про» опубликовал мутный снимок с громким «пояснением» к нему, звучащим так: «Российская ядерная торпеда «Статус-6» успешно доплыла до США». При этом в самом материале речь идёт о новом появлении российского разведывательного корабля «Виктор Леонов» у берегов США. Со ссылкой на «Газету.ru» портал пишет:Некоторые комментаторы предположили, что «Виктор Леонов» прокладывает в этих водах «фарватер» для подводного ядерного беспилотника «Посейдон».То есть смысл этого «горячего» материала: некие комментаторы предположили, что «Виктор Леонов» «прокладывает» некий фарватер, и сразу же сделан далеко идущий вывод о том, что «ядерная торпеда Статус-6» (она же – «Посейдон») «успешно доплыла до США».Видимо, плыла очень долго и скрытно – возможно, помогала ей «догрести» до американского восточного побережья группа из 3-4 резвых мичманов – на вёслах… Ну, согласитесь, дело очевидное: если неподалёку от берегов США появился разведывательный корабль ВМФ РФ, то, стало быть, и ядерная торпеда тут как тут… Доплыла, а потом, судя по всему, спряталась в водорослях неподалёку от Норфолка до следующей команды от аналитиков портала.Тот же портал «радует» своих читателей сногсшибательной новостью о появлении «странных» истребителей Су-30 на вооружении у Соединённых Штатов Америки.Из материала:Странными являются в первую очередь очень необычные формы истребителей.В итоге оказывается, что истребителями со «странной формой» являются американские F-18, на которые нанесена «расцветка», имитирующая вариант российских ВКС. Но это совсем не помешало объявить о том, что Су-30 появились на вооружении США. Действительно, ну кто же будет вдаваться в подробности: сказано «странные Су-30», значит «странные Су-30», особенно если учесть, что сложно найти более странные Су-30, чем американские F-18…К фейкам недели можно отнести и материал от портала «фри-ньюс», где объявили, что «военные США завладели частотами российских ЗРК С-400 в Сирии». В материале со ссылкой на заслуженного пилота заявлено, что речь идёт о «считывании частот самолётом Boeing P-8 Poseidon», экипаж которого (цитата) «человек двадцать». Судя по всему, это нужно понимать так: где 9 (2 пилота и 7 операторов оборудования), там и все двадцать, но даже не это главное. Из материала:Американцы завладели частотами, но пока не могут их расшифровать.Это – бурные аплодисменты. Из серии: «завладел» частотой соседского мобильника (знаю, что мобильник может звонить…), но «пока не могу эту частоту расшифровать».источник