Бойцы ВСУ в преддверии ротации пытались продать 600 литров дизтоплива – Народная милиция

Сотрудники военной службы правопорядка (ВСП) задержали в Новоайдаре двоих военнослужащих ВСУ, пытавшихся накануне ротации продать 600 литров дизельного топлива. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"16 декабря в населенном пункте Новоайдар в момент передачи трех двухсотлитровых бочек с дизельным топливом и получении за это денежных средств сотрудниками военной службы правопорядка были задержаны двое военнослужащих 14-й бригады, один из которых офицер", – отметил он.

"Из показаний задержанных следует, что излишки топлива они решили продать, так как подразделение покидает зону "ООС" в рамках ротации", – рассказал Филипоненко.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 декабря — Луганск