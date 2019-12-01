Пьяные сослуживцы избили бойца ВСУ за намерение разоблачить хищения – Народная милиция

Пьяные командир взвода и ефрейтор одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") избили военнослужащего, который намеревался разоблачить систематические хищения топлива в подразделении. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По информации нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки "Север", 19 декабря в одно из подразделений 40-й артиллерийской бригады прибыли сотрудники военной службы правопорядка для проведения расследования по факту получения травмы военнослужащим в результате неуставных взаимоотношений", – отметил он.

"В ходе разбирательства выяснилось, что военнослужащего избили его командир взвода прапорщик Згама и сослуживец ефрейтор Ременой. Оба нападавших были в алкогольном опьянении", – рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что "также установлено, что мотивами избиения явилось желание военнослужащего обратиться к вышестоящему командованию с информацией о систематическом списании, хищении и продажи топлива прапорщиком Згамой".

"Потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение

населенного пункта Северодонецк с диагнозом "перелом ребер и закрытая черепно-мозговая травма".

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 декабря — Луганск