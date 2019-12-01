Два дома пострадали при перестрелке ВСУ и националистов в Золотом – Народная милиция

Перестрелка между военнослужащими ВСУ и националистами в районе Золотого привела к повреждению двух домостроений. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что оборонное ведомство продолжает фиксировать противостояние между находящимися в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") бойцами ВСУ и националистических формирований.

"Так. 21 декабря зафиксирована стрельба между военнослужащими 72-й бригады ВСУ и националистами в районе населенного пункта Золотое с применением 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия", – отметил он.

"В результате этих преступных разборок в населенном пункте Золотое-4, по предварительным данным, повреждены два домостроения", – сообщил Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что данная информация также подтверждается наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Ранее он сообщал, что военнослужащие ВСУ и националисты устроили перестрелку в районе Станицы Луганской.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 декабря — Луганск