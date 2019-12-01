Киевские силовики разместили пять ЗРК вблизи жилых домов Рубежного – Народная милиция

Киевские силовики разместили пять зенитных ракетных комплексов (ЗРК) вблизи жилых домов Рубежного. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что украинские боевики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых массивах подконтрольных населенных пунктов, что создает угрозу жизни мирных жителей.

"В населенном пункте Рубежное отмечено наличие четырех единиц зенитного ракетного комплекса 9К35 "Стрела-10" и одной единицы самоходного зенитного ракетного комплекса "Тунгуска", – рассказал Филипоненко.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 декабря — Луганск