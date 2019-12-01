Луганские автолюбители выстроили новогоднюю елку из более чем 80 машин (ФОТО)

Луганские автолюбители из клуба VAG club Lugansk в ходе предновогоднего флешмоба "Автоелка" выстроили из более чем 80 машин силуэт новогоднего дерева. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Мероприятие прошло на парковке у бывшего гипермаркета "Эпицентр", сгоревшего в 2014 году в результате обстрела со стороны ВСУ.Фигуру новогодней елки украсила пятиконечная звезда, выстроенная из автомобилей ГИБДД МВД ЛНР."Сегодня происходит флешмоб под названием "Автоелка". Здорово, что накануне празднования Нового года у людей хорошее настроение, они умеют радоваться и делать что-то сообща. Елочка получилась, все участники зарядились хорошим настроением в преддверии Нового года и это самое главная цель этого флешмоба", - отметил депутат Народного Совета ЛНР Денис Колесников.Он сообщил, что мероприятие прошло под патронатом главы ЛНР Леонида Пасечника и при поддержке общественного движения (ОД) "Мир Луганщине"."Сегодня мы организовали здесь такой небольшой флешмоб, аналогичный тому, что сейчас проходят в России. Вместе с флешмобом здесь (на площадке) детские организаторы проводят различные конкурсы для детей, волонтеры жарят плов и шашлыки, и все это раздается бесплатно", - рассказал один из организаторов мероприятия, участник автоклуба Сергей Петросян.Он пояснил, что организаторы не случайно выбрали для проведения акции площадку у разрушенного гипермаркета."Раньше (до войны) тут бурлила жизнь, но после обстрелов эта жизнь отсюда ушла. Но, тем не менее, мы стараемся идти вверх, наша Республика развивается. Поэтому мы проводим такие флешмобы, чтобы люди понимали, что здесь (в Луганске) все спокойно, жизнь идет своим чередом, люди умеют радоваться, веселиться и быть счастливыми", - отметил Петросян.22 декабря — Луганск