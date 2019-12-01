Синоптики прогнозируют днем 23 декабря в ЛНР до 9 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 23 декабря будет колебаться от 1 градуса выше нуля ночью до 9 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 22 декабря до 21.00 23 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью и утром дождь, местами туман; днем без существенных осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 4-9 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 3-5 градусов, днем – 7-9 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 2-4 градуса тепла ночью и 2-7 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 4-6 градусов ночью до 6-8 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 24 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 2-7 градусов тепла. 25 декабря - облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2, днем 2-7 градусов выше нуля.

22 декабря — Луганск