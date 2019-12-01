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Туман и усиление ветра ожидаются в Республике 23 декабря

root Сегодня, 20:300Новости
Туман и усиление ветра ожидаются в Республике 23 декабря
Сильный туман и усиление ветра до 15-18 м/с ожидаются местами в Республике 23 декабря. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"Ночью и утром 23 декабря местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.
"Утром и днем 23 декабря в Луганске, местами по территории ЛНР ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с", - добавили в ЦГМ.
При видимости в тумане менее 500 м и при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
22 декабря — Луганск

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