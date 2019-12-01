Украинская интеллигенция, которая любила, но счастлива не была

Ольга Сумская, народная артистка Украины, заслуженная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Шевченко. Родилась во Львове, но после окончания школы училась, жила и работала в Киеве. В политике замечена почти не была.Когда-то, после первого Майдана, пробовала себя в партии «Европейская столица» (даже безуспешно баллотировалась от неё на пост мэра Киева). В 2008 году партия вошла в блок Виталия Кличко. В 2009 году была переименована в партию «Новая страна», а в апреле 2010 года стала партией УДАР (Виталия Кличко). Об участии Сумской в работе партии ничего не слышно после 2006 года. Так что, если она в ней и числится, то чисто номинально.В 2011 году Ольга Сумская выступила в поддержку Юлии Тимошенко, которую тогда преследовала власть Виктора Януковича. Сумская трогательно жалела Тимошенко как женщину и как личность и выражала надежду, что власть над ней сжалится и всё у неё будет хорошо. В 2012 году Ольга Сумская подписала письмо, осуждающее кампанию в поддержку Тимошенко, которая, как следовало из письма, проходила по обычному уголовному делу, как нанесшая государству большой ущерб своими коррупционными действиями.Надо отдать Сумской должное, эти два её выступления не противоречили друг другу. В первом случае, она выражала поддержку Тимошенко, как женщине и человеку и взывала к милосердию власти. Во втором случае, она выражала беспокойство тем, что кампания в защиту Тимошенко манипулятивно используется для системного и мощного очернения Украины как государства. То есть сталкиваются личная (человеческая) и гражданская (патриотическая) позиции.Сумская поддерживала оба Майдана. Она не лезла на первые роли, но высказывалась в поддержку права народа на протест. Естественно, при этом она не вникала в такие подробности, как право десяти или даже ста тысяч человек выступать от имени народа и, по своему произволу, менять избранную большинством на честных выборах власть. Сумская не протестовала против установленного путчистами в 2014 году террористического режима. Она не выступила против развязанной Турчиновым-Яценюком и примкнувшим к ним Порошенко гражданской войны. Но Ольга Вячеславовна не носилась как угорелая в камуфляжной форме, не призывала всех на фронт для отпора «агрессору». Если она что-то и сдавала на нужды фронта, то не афишировала этот аспект (следов не осталось).В общем, и для существующей власти Сумская не враг, и для любой другой (как бы не поменялись обстоятельства на Украине) чужой не будет. Просто артистка, которая вне политики. Персонаж абсолютно невзрачный с политической точки зрения. Правда, должен сказать, что и с точки зрения искусства вряд ли имя её останется не то что в веках, но перешагнёт рубеж ближайших двух десятилетий. Я специально просмотрел её фильмографию, составленную Википедией. За исключением пары фильмов и образов (а там представлена 71 работа Сумской в кино), я могу только спросить: кто это, что это за фильм? Ладно, я не великий киноман, хоть об успешных и популярных киноработах волей-неволей узнаю, но даже составители фильмографии в 12 случаях, указав фильм, сделали пометку «имя персонажа не указано». Предполагаю, что работу по созданию биографической странички Сумской в Википедии должны были проделать люди, неравнодушные к её творчеству. Но даже им, оказывается, всё равно, кого и где она играла.Сумская — классический тип украинского интеллигента. Именно интеллигента, а не образованца в первом поколении, как большинство лидеров Майдана. В конце концов, она из семьи, давшей Украине уже три поколения актёров. Она достаточно проевропейская, чтобы симпатизировать Майдану и не рваться в объятия России, но достаточно осторожная, чтобы демонстрировать свою европейскость аккуратно и в меру, предоставляя другим возможность сражаться на баррикадах очередной революции.Это позиция подавляющего большинства образованного класса Украины и почти поголовная для людей искусства. В творческой оппозиции майданам находился только коллектив Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки (где, кстати, всю жизнь работала Сумская, что, возможно также ограничивало её публичную проевропейскую активность). Но и там (в семье не без урода) пригрелась большой друг бандеровцев Ада Роговцева (впрочем, с 1994 года Роговцева в "Русской драме", слава Богу, не работает). Выбирая между Майданом и Антимайданом, украинский интеллигент практически всегда выбирает Майдан, подразумевая, что тем самым выбирает Европу.Этот выбор не надо даже декларировать. Он витает в воздухе. Он звучит в каждой фразе, каждой интонации, на телевидении, радио, в прессе. Это атмосфера, которая сразу меняется, стоит только пересечь границу России и Украины — тот самый информационный вирус, который задолго до 2014 года незаметно для них самих инфицировал миллионы, десятки миллионов граждан Украины, родившихся в семьях, говоривших на русском языке, воспитанных в русской культуре, всю жизнь бывших русскими и вдруг почувствовавших себя не просто украинцами, но патриотами.Незаметная, не вызывающая раздражения деятельность тысяч, десятков тысяч украинских интеллигентов, придерживающихся примерно тех же взглядов, что и Сумская, гораздо сильнее повлияла на переформатирование украинского общества, чем деятельность откровенных радикалов, публично озабоченных национальным строительством.Радикалы глупы, необразованны, зачастую дики и вызывают отторжение. До сих пор значительная часть украинских граждан, поддерживающих нынешний режим, уверена, что «фашистов на Украине нет» — потому что лично они не разделяют взгляды Билецкого и Тягнибока, а Билецкий и Тягнибок не прошли в парламент по итогам последних выборов. Именно «европейские интеллигенты» вроде Сумской, занимающие взвешенную позицию, но делающие выбор в пользу «европейских ценностей» и несущих эти «ценности» Майданов, сформировали ту самую информационную атмосферу, в которой всё, что хоть как-то симпатизировало России или напоминало о нашей общей русскости, оказывалось маргинальным. Они создали то невидимое информационное поле, которое называется «все так думают», когда ваша позиция ощущается на уровне терминов, звуков, манеры произнесения ключевых слов (вроде «на»/«в» Украине), прикладывания руки к сердцу при звуках национального гимна (ввёл в моду Ющенко). Это трудно передать, я думаю, что разве что жившие в Рейхе евреи могут понять это ощущение абсолютной чужеродности, враждебности окружающего общества.Они (такие, как Сумская) создали базу Майдана — тех самых «людей с хорошими лицами», кучей высших образований и иностранных языков, мечтающих уехать работать в Европу и ради этого разрушавших основы украинской государственности, даже не понимая, что они делают. Самое страшное, что все они: и интеллигенция, не сговариваясь, сделавшая выбор в пользу «европейской Украины», и поверившие ей и пошедшие за ней толпы — были предельно искренни в своей неадекватности. Самое же печальное, что они эту неадекватность так и не преодолели, несмотря на все потрясения.Я почему прицепился именно к Сумской, хоть имя им легион. Во-первых, она типична для своего круга. Но таких типичных можно было бы найти вагон и маленькую тележку. Просто, во-вторых, в Facebook прочитал свежий (за 18 декабря) пост Сумской, в котором она жалуется, что совокупный доход её мамы, кстати, заслуженной артистки УССР (пенсия+субсидия=3800 гривен) всего на 300 гривен превышает квартплату (3500 гривен). Сумская справедливо называет это геноцидом.В комментариях отметилось много друзей и знакомых Ольги Вячеславовны. Павло Зибров пожаловался, что у него, народного артиста Украины, профессора, участника боевых действий в Афганистане, пенсия со всеми надбавками составляет 4680 гривен. Многие написали, что у их родителей всё ещё хуже и пенсия даже не дотягивает до покрытия коммунальных услуг.Кто-то обещал поднять вопрос на уровне Верховной Рады, кто-то возмущался, сравнивая зарплату руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Коболева и пенсии своих родителей. Кто-то подчёркивал, что Зеленский здесь ни при чём и при Порошенко тоже было плохо (хоть Сумская отметила, что раньше было лучше, поскольку год назад коммуналка у её мамы была только полторы тысячи гривен). Кто-то заявлял, что нужен очередной Майдан.И никому из этих прекрасных людей не пришло в голову, что они, как рекомендовал профессор Преображенский, должны подойти к зеркалу и лупить себя по затылку, поскольку это их усилиями была сформирована нынешняя политическая система. Они и только они, как «мозг нации», создали ту общественную атмосферу, в которой только и было возможно постоянно приводить к власти политиков, всё дальше уводивших страну от сотрудничества с Россией, а значит от нормальной экономики, от возможности зарабатывать, формировать бюджет, поддерживать низкие расценки на коммунальные услуги и т.д.Та же Сумская пишет, что 15 лет назад (то есть ориентировочно в 2004 году) 2800 гривен её мама получила в качестве персональной пенсии, как заслуженная артистка Украины. И это на тот момент были вполне приличные деньги (не каждый тогда столько зарабатывал). Ей в голову почему-то не пришло подумать, что изменилось с 2004 года. А с тех пор произошло два Майдана (первый как раз в 2004 году и начался), а также отказ Януковича вступать в Таможенный союз и подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС (которое подписал уже Яценюк).Каждый год, прошедший с 2004-го (кроме 2010-го — первого года правления Януковича в качестве президента) всё дальше уводил Украину от России, всё больше рвалось производственных связей, всё большее количество украинских предприятий и даже целых отраслей экономики теряло рынки сбыта. Украина становилась беднее, её экономика разрушалась, бюджет всё более зависел от внешних займов, социалка повисала на этом несчастном бюджете, как камень на шее у Муму. В конце концов, дошли до логического завершения — денег нет и не предвидится. Дальше будет хуже. И никто не поможет. Потому что никто не будет свергать в Киеве власть, отражающую взгляды и интересы украинского общества. А Майданы собирать и кукол в президентском кресле менять можно хоть каждый день — это только ухудшит ситуацию.Могу подсказать, что надо сделать, чтобы если не мама, то хотя бы сама Сумская получила пенсию, позволяющую жить без роскоши, но и без помощи детей и внуков. Для этого надо, чтобы та самая украинская интеллигенция прониклась к Майдану, евроинтеграции и к политическим силам, отстаивающим эти идеи, хотя бы наполовину такой ненавистью и/или презрением, которые они испытывали к «совку», России, пророссийским силам на Украине. Тогда они точно так же незаметно для себя и для общества сформируют информационную атмосферу, в которой нынешний режим просто не выживет.Нынешнее информационное общество легко отворачивается от всего, что не в тренде, не модно, а что именно модно, оно случайно узнаёт, наблюдая за своей богемой: где отдыхают, во что одеваются, что предпочитают есть, какие мероприятия посещать. Если украинских поэтов, певцов, артистов, писателей и композиторов будут регулярно видеть отдыхающими на Байкале, питающимися в рыбных ресторанах Владивостока и Хабаровска, не пропускающими ни одной премьеры в Большом театре, летающими одеваться в бутики московских и питерских дизайнеров, то и население потянется к России. Оно на метальном уровне сообразит, что эти-то, «богатенькие», не поедут туда, где плохо. А если народ будет настроен дружить с Россией (а не так, как сейчас, когда 60-70% жаждут вступать в ЕС и НАТО), то и власть никуда не денется, начнёт резко искать пути к сближению. На деле власть весьма ограничена в возможности манкировать ясно выраженными настроениями народа. Именно поэтому на формирование общественного мнения во всех странах выделяются огромные бюджеты, а на информационные войны (формирование общественного мнения населения государства-противника) тратится больше денег, чем на новые танки.У Украины два пути: разворачиваться в сторону России и начинать долго, с большим трудом выбираться из ямы, в которую она сама себя загнала, или с ветерком мчаться по европейской дороге в никуда. От выбора пути зависят не только пенсии, но жизнь и смерть украинского государства (а также немалой части народа). Выбор же пути зависит от позиции каждого. Можно, конечно, отсидеться, но тогда нечего возмущаться, что новый путь будет выбран без учёта пожеланий отсидевшихся.Ростислав Ищенко