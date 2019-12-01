Сильный туман ожидается в Республике ночью и утром 26 декабря

Сильный туман ожидается местами в Республике ночью и утром 26 декабря. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Ночью и утром 26 декабря местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

25 декабря — Луганск