Правительство, Федерация профсоюзов и работодатели подписали генеральное соглашение

Правительство ЛНР, Федерация профсоюзов и Ассоциация работодателей и предпринимателей Республики в Луганске подписали генеральное соглашение на 2020-2021 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Республики.В пресс-службе отметили, что подписание соглашения состоялось сегодня на итоговом в текущем году заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК)."Одним из основных вопросов повестки дня было подписание генерального соглашения между Правительством ЛНР, общественной организацией "Ассоциация работодателей и предпринимателей" и Федерацией профсоюзов ЛНР на 2020 - 2021 годы", - говорится в сообщении.На заседании также были одобрены два проекта постановлений Правительства ЛНР "Об утверждении перечня профессий работников горных предприятий, которым за счет средств горного предприятия в размерах, определенных в коллективном договоре, может предоставляться безвозмездно твердое бытовое топливо (уголь) на бытовые нужды или ежегодная дотация в денежном выражении с целью возмещения части затрат по приобретению твердого бытового топлива (работникам, проживающим в домах с печным отоплением) или по оплате потребленных электрической энергии, природного газа, тепловой энергии (работникам, проживающим в домах с центральным отоплением), необходимой для обогрева жилого помещения" и "Об условиях оплаты труда работников учреждений (служб) здравоохранения ЛНР".Члены трехсторонней комиссии также обсудили целесообразность создания уполномоченного органа, осуществляющего проведение государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права – государственной инспекции труда ЛНР. Комиссия также подвела итоги работы за 2019 год и утвердила план работы на 2020 год.25 декабря — Луганск