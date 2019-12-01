Минэконом ЛНР в 2020 году продолжит работу по созданию благоприятных условий для бизнеса

Министерство экономического развития ЛНР в 2020 году продолжит работу по совершенствованию законодательства в части создания благоприятных условий для ведения бизнеса. Об этом на брифинге в Доме правительства заявила министр экономического развития Республики Светлана Подлипаева."В 2019 году вместе с профильными министерствами и ведомствами у нас проходила работа по совершенствованию законодательства в части создания благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса, а также принимались меры по защите местных товаропроизводителей", - сказала она.В частности, был урегулирован вопрос получения таможенной тарифной льготы (на уровне 1% от таможенной стоимости товара) на сырье, материалы, комплектующие, используемые в процессе производства товаропроизводителями ЛНР; введены заградительные меры (увеличены ставки ввозной таможенной пошлины) в отношении импортных товаров, аналоги которых производятся в Республике."Все эти меры позволили нашим предприятиям-производителям увеличить свой объем производства и реализации своей продукции, создать новые рабочие места и обеспечить определенными социальными гарантиями своих наемных работников. Такая работа будет проводиться нами совместно и, конечно же, в 2020 году", - заявила Подлипаева.25 декабря — Луганск