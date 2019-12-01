Митинг-реквием состоялся в Луганске в 40-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан (ФОТО)

Митинг-реквием, посвященный сороковой годовщине начала ввода ограниченного контингента советских войск в Демократическую Республику Афганистан (ДРА), состоялся в луганском сквере Памяти. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В мероприятии приняли участие воины-интернационалисты, родственники погибших "афганцев", руководители городской администрации, активисты Общественной палаты (ОП) ЛНР и других общественных и ветеранских организаций Республики. Они возложили цветы к памятнику погибшим в Афганистане и почтили их память минутой молчания.Председатель общественной организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины (воинов-интернационалистов)" Сергей Шонин вручил "афганцам" памятные медали "40 лет сформирования и вступления в боевые действия 40-й общевойсковой армии", адресно переданные в ЛНР Общероссийской общественной организацией ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации."Буквально на днях мы были приглашены на торжества генералом армии (Виктором) Ермаковым, бывшим командующим 40-й армии, ныне он председатель Всероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ. Нам были переданы сегодняшние медали для награждения наших "афганцев" и даны наилучшие пожелания всем ветеранам боевых действий ЛНР. Российские коллеги-ветераны желают нам мира, здоровья, благополучия. Также они четко сказали, что они с нами душой и телом, однозначно поддерживают нас в нашей борьбе", - сказа Шонин.Приветствуя участников митинга, глава столичной администрации Манолис Пилавов отметил, что Луганску с "афганцами" повезло."Луганск, действительно, сегодня все свои мероприятия, причем любые, не только патриотического направления, проводит вместе с "афганцами". В довоенный период, когда я познакомился с Шониным, вот с тех самых пор у нас дружба и сотрудничество в ногу идут. Администрация города старается помогать во всех их начинаниях, соответственно, ветераны тоже участвуют во всех мероприятиях, проводимых городом", - подтвердил он."Мы после событий 2014 года объединили общественную организацию ветеранов Великой Отечественной войны и "афганцев", и это тоже приносит свои плоды. Для нас очень важно деятельно продвигать тему патриотизма. Ведь не секрет, что многие еще не до конца осознали, что на самом деле произошло в 2014 году и что ждет нас в будущем. Это не прекращающаяся с афганских времен и даже ранее война с американским империализмом, и мы, что называется, здесь на самой передовой", - подчеркнул Пилавов.Председатель Республиканской организации ветеранов, секретарь ОП ЛНР Виталий Лещенко отметил, что в Афганистане, по прошествии десятков лет, помнят о мужестве советских солдат."Так, в своем интервью американскому новостному агентству один полевой командир моджахедов на вопрос журналиста, чем отличается советский солдат от американского, ответил, что "шурави" – это воины, а американцы - трусы. Желаю, чтобы огонь боевого братства никогда не гас в ваших душах", - пожелал он собравшимся.Заместитель председателя общественной организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины (воинов-интернационалистов)" Виктор Муха обратил внимание на то, что "афганцы" с 2014 года и по настоящее время проявили себя как самая патриотическая общественная сила Республики."С самого начала Русской весны и вооруженного противостояния с украинскими карателями наши "афганцы" были в первых рядах, как в деле становления, так и в защите ЛНР с оружием в руках. Во многих подразделениях именно наши ветераны стали костяком формирующегося ополчения. Мы первые начали заниматься обменом военнопленных, забирали тела и останки павших на поле боя для захоронения. Продолжаем заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи", - напомнил он.Служивший с 1980 по 1983 год в Краснознаменном среднеазиатском пограничном округе в десантном взводе авиаполка пограничной авиации Анатолий Максименко считает главным память о ребятах, погибших в ходе этой десятилетней войны."На нашем памятнике первым стоит имя Николая Акулина, погибшего в Куфабском ущелье, которого раненого я с товарищами заносил в "вертушку" еще живым. Он умер в вертолете, всего немножко не долетев до Советского Союза. Поэтому сегодня, прежде всего, мы вспоминаем об этих ребятах – о тех незаметных героях и их жертвенном подвиге", - сказал ветеран.Ограниченный контингент советских войск (ОКСВА) был введен в Демократическую Республику Афганистан (ДРА) 25 декабря 1979 года. Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключенными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. За десятилетие афганской войны погибли более 15 тыс. граждан СССР, около 35 тыс. были ранены, сотни оказались в плену. Более 8 тыс. "афганцев" были родом с Луганщины, 162 не вернулись с той войны. Сейчас в ЛНР сейчас живут около 1,5 тыс. воинов-интернационалистов.Согласно указу главы ЛНР, 15 февраля в Республике отмечается День памяти участников боевых действий, исполнявших боевой долг за пределами Отечества. Выбор этой даты не случаен – 15 февраля 1989 года считается официальной датой завершения вывода Ограниченного контингента советских войск (ОКСВА) из Афганистана.25 декабря — Луганск